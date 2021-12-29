За 2021 год в Норильске отмечено 14 случаев сбыта фальшивых купюр

В предпраздничной суете преступники всегда рассчитывают на снижение внимания людей, а потому в этот период возможно совершение преступлений, связанных со сбытом фальшивых купюр или с реализацией контрафактного алкоголя, отмечают в ОМВД по Норильску. И. о. начальника отдела ЭБиПК отдела МВД по Норильску Константин Шабаев отмечает, что в городе в 2021 году зарегистрировано 14 фактов сбыта фальшивых купюр (на территории всего региона зарегистрировано 147 таких фактов). Преобладающее большинство «подделок» – это денежные знаки номиналом 5 тысяч рублей.

Также правоохранители подчеркивают: чтобы не омрачить неприятностями новогодние праздники, ни в коем случае нельзя покупать алкогольную продукцию для праздничного стола в сомнительных источниках. Константин Шабаев отмечает, что борьба с нелегальным оборотом алкогольной продукции - одно из приоритетных направлений в работе органов внутренних дел. В текущем году норильскими полицейскими в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», которое проводилось совместно с надзорными органами в несколько этапов, проведено 284 проверки и выявлено 146 административных правонарушений (1565 административных правонарушений в крае). Из незаконного оборота изъято 945 литров спиртосодержащего продукта (в Красноярском крае эта цифра составила более 110 тысяч литров, общая сумма превысила 10 млн рублей).

Для пресечения реализации алкоголя без соответствующей лицензии, с признаками контрафакта, снабженного поддельными акцизными марками правоохранители регулярно мониторят рынок и сеть Интернет. К счастью, информации о том, что на территории города осуществляется незаконное производство поддельного алкоголя на сегодняшний день нет, не было зарегистрировано и ни одного случая летального исхода от отравления суррогатами.

И. о. начальника ОЭБиПК отдела МВД по Норильску напоминает норильчанам, что распознать подлинность алкогольной продукции возможно общедоступным способом посредством мобильного приложения «АкцизКонтроль», «Антиконтрафакт Алко». Кроме того, при приобретении в магазине необходимо обращать внимание на минимальные розничные цены. В текущем году она составляет 243 рубля за 0,5 литра. С 1 января следующего года стоимость планируется повысить до 261 рубля за тот же объем.

- Если вы столкнулись со случаем приобретения спиртосодержащей продукции, вызывающей сомнения в качестве, или обнаружили банковские банкноты с признаками подделки, нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону 102, по городским номерам дежурных частей в Центральном районе 47-24-01 или 34-02-02, в Кайеркане 39-19-31, в Талнахе 37-15-12 или 45-11-04, или на единый телефон дежурно-диспетчерских служб 112, - отмечают в ОМВД по Норильску.