За документом — человек

В этом году «хранилищу судеб норильских» исполняется 85 лет. Сотни и сотни тысяч личных дел людей, которые так или иначе причастны к рождению, строительству и развитию Норильска и градообразующего предприятия, бережно хранятся в его фондах. И документы не просто так лежат на полках, они приносят пользу. Уехавшие на материк могут запросить справки для назначения или подтверждения северной пенсии. Краеведы и летописцы растворяют белые пятна истории территории. Но документ сам не найдётся, не раскроется перед человеком. Поэтому предлагаю рассказ об архиве начать со знакомства с его хранительницами.

Во главе вселенной

Вот уже десять лет самый крупный архив компании «Норникель» возглавляет Яна Здоровец. Должность Яны Анатольевны звучит как «начальник архивного отдела управления документационного обеспечения аппарата директора Заполярного филиала».

Впервые спускаясь на цокольный этаж дома, где находится архив, ожидал, что попаду в полумрак. Ан нет — увидел светлые кабинеты, утопающие в домашних растениях. Когда шёл по архивохранилищам и любовался, кажется, бесконечными стеллажами, удивлялся столь аккуратно расставленным папкам с документами, подумалось: наверное, в операционной не так стерильно.

Проведя экскурсию по архиву, его хозяйка ответила на вопросы.

— Яна Анатольевна, какие услуги оказывает архив?

– Наша команда ежегодно обрабатывает порядка пяти тысяч запросов и выдаёт до 18 тысяч архивных справок, выписок и копий. При этом личный приём граждан мы не ведём. Чтобы получить нужную информацию или копию личного дела родственника, необходимо обратиться в Центральную приёмную по производственным и социально–трудовым вопросам Заполярного филиала. После рассмотрения обращения его направляют для исполнения по месту хранения документов работников. В большинстве случаев запросы поступают в архив Заполярного филиала и Центр кадрового сопровождения, кроме этого, могут направляться в другие организации, входящие в состав Норильского дивизиона, а также в городской архив. Отмечу, что подготовка выписок, выдача справок и копий архивных документов осуществляются безвозмездно.

Архивные фонды Заполярного филиала хранятся на двух площадках и насчитывают без малого один миллион единиц хранения. Основной массив архивной документации располагается в районе «Ангидрита», меньшая часть размещена по адресу: улица Комсомольская, 4. Хранилище личных дел насчитывает более 700 тысяч единиц. Если бы мы выставили личные дела в один ряд на Ленинском проспекте, длина которого, как известно, составляет 2 километра 250 метров, то нам бы ещё и не хватило 250 метров...

— Как удаётся справляться с таким объёмом работы?

— Архив — это живой организм, который остро чувствует отношение к себе. Архив либо принимает человека, либо не принимает. Равнодушные люди здесь не задерживаются. И наши специалисты горят своей работой. Например, Татьяна Винникова — ей всё интересно, она многогранная личность. Когда Таня ищет нужную информацию, а правильнее сказать, занимается исследованием, к ней в кабинет лучше не заходить, не отвлекать. Она погружается в поток информации с головой в буквальном смысле этого слова. Результат превосходит ожидания, потому что Татьяна умеет выстраивать логические цепочки, анализировать, «тянуть за ниточки» и раскручивать истории. Творческий потенциал, заложенный в неё природой, помогает выполнять даже скучную работу креативно, нестандартно и потому эффективно, без ошибок.

Например, заявителя интересует, куда уехал его дядя после работы в Норильске. В таких случаях, как правило, архивы отвечают, что такими сведениями они не располагают. Однако если мы изучим личное дело этого родственника, то увидим отпускные корешки, где указано одно и то же место отдыха, а также документальное подтверждение оплаты проезда после увольнения в тот же город. Конечно, нельзя утверждать, что дядя уехал на постоянное место жительства именно туда, но предположить — можно, и у заявителя появляется шанс найти своего родственника, обратившись в адресный стол этого города. Так выстраивается документальный след. И такой подход мы считаем правильным, в этом весь секрет.

— Расскажите о себе.

– Основная моя специальность — инженер–металлург. Сначала я трудилась на Никелевом заводе, после окончания института перешла на работу в управление Заполярного филиала, где моя деятельность была связана с научно–технической информацией, экономической безопасностью и Горно–металлургической дирекцией Заполярного филиала. Однако архив занял особое место в моей жизни. Мне очень нравится разгадывать интеллектуальные задачи, устанавливать причинно–следственные связи событий, и потому я люблю исполнять тематические запросы.

Архивные документы — это поле для исследований, возможность строить, отрабатывать версии, которые в итоге складываются в картину, как пазлы. Например, анализ личного дела первой невестки Иосифа Сталина — Зои Джугашвили, эвакуированной в Норильск из Мончегорска в 1941 году, позволил выстроить её семейное древо и предположить, что одна из работниц аппарата директора Заполярного филиала имеет отношение к семье Зои. В итоге это подтвердилось и, конечно же, принесло мне огромное удовлетворение. Возникли новые идеи в работе по раскручиванию этой темы, но говорить об этом пока рано.

Как видите, архив таит в себе много тайн и загадок, его информационный потенциал не изучен на сто процентов. Здесь я могу реализовать себя, занимаясь реальным делом, без громких слов.

— Сотрудницы архива — кто они?

– В штате нас 25 человек. Все профессионалы своего дела. В начале трудового пути каждый обязательно работает под чутким руководством опытного наставника. Работа архивиста поначалу кажется простой — в большинстве случаев нужно перенести сведения из документа в архивную справку без искажений. Но даже здесь можно ошибиться. Поэтому мы предпочитаем набирать сотрудников из кадровых служб. Человеку с опытом работы с персоналом, знающим, как начисляется зарплата, работать качественно и быстро проще. Архивные справки, как правило, связаны с двумя моментами — это зарплата и стаж.

Большинство сотрудниц архива имеют опыт работы в подразделениях «Норникеля». Они знают изнутри специфику работы компании. При этом все фонды разных предприятий связаны между собой. Часто бывает, что человек, поработав на одном предприятии, перешёл на другое. Тут даже знание технологической цепочки иногда помогает сообразить, где ещё можно поискать документы.

Архив как судьба

О своём становлении в профессии нам охотно рассказала ведущий специалист архивного дела Татьяна Винникова:

– Норильск — моя родина, я родилась здесь. Изначально поступала в НИИ на строительную специальность, но потом перевелась на экономический факультет на заочное обучение. В это же время, это был 2012 год, меня позвали поработать в архив Заполярного филиала на временной основе. Занималась сначала монотонной механической работой — сверяла документы личных дел с электронными реестрами. Тем не менее мне было интересно помогать старшим коллегам и познавать новые направления архивной деятельности.

Несмотря на экономическое образование, вся моя трудовая деятельность оказалась связана с архивами. В 2013 году в Норильском обеспечивающем комплексе работала переплётчиком. Затем меня пригласили в НТЭК, где я отработала архивистом более 6 лет. Там я занималась учётом документов и составлением описей, научилась делать справки о стаже. Вся работа была тесно связана с архивом Заполярного филиала — куратором архивов дочерних предприятий «Норникеля».

В 2020 году вернулась в архив Заполярного филиала уже на постоянную основу в качестве специалиста первой категории. С 2022 года перешла на позицию ведущего специалиста с более широким и интересным кругом обязанностей, связанных в числе прочего с консультированием предприятий Норильского дивизиона по налаживанию архивной деятельности.

— Чем вас так зацепила архивная деятельность?

– Важность и ценность работы архивиста в том, что можно прикоснуться к истории города и людей. Десятилетиями мои предшественники сохраняли документы. Стараемся в целости и сохранности передать их следующим поколениям.

Для работы в архиве, который хранит документы по всем направлениям деятельности Заполярного филиала, нужен широкий кругозор. Например, когда имеешь дело с проектной документацией, то и строительное образование лишним не будет. Поэтому в прошлом году я прошла переподготовку по специальности «инженер–строитель». К тому же в процессе работы стало очевидно, что необходимы базовые профильные знания, что и послужило толчком для обучения во Всероссийском научно–исследовательском институте документоведения и архивного дела. В этом году, по завершении обучения, я получила диплом о профессиональной переподготовке по программе «Архивоведение».

Даже хобби мне помогает в работе. Я художник, рисую картины. Предпочитаю пейзажи, натюрморты, людей тоже очень люблю рисовать. Провожу мастер–классы, участвую в творческих проектах города. Это моё увлечение помогает увидеть среди тысяч страниц личных дел человека, представить его жизнь.

Сегодня я занимаюсь учётом документов, экспертизой их ценностей — это ответственная, кропотливая работа. Коллектив всегда помогает и подсказывает. К тому же здесь замечательная практика наставничества. Меня под своё профессиональное крыло взяла Леонарда Леоновна. Так легче вникнуть в работу, благодаря поддержке и заботе чувствуешь себя в семье.

В поисках истины

Наставник Татьяны — ведущий специалист архивного отдела Леонарда Молчун — рассказала о том, как она пришла в профессию и что для неё значит архив:

– По образованию я педагог и юрист. Приехала с мужем в Норильск в 1997 году. Долго работала в различных учебных заведениях, в том числе и в НИИ. В архив, в эту большую и дружную семью, я пришла накануне нового, 2015 года. Когда зашла в архивохранилище, испытала восторг и в то же время трепет — от того, что можно прикоснуться к истории. Смеюсь, что родилась не в тот период. Мне нравится всё раритетное.

Коллектив архива во все времена — дружелюбный, все коллеги — приветливые. С первых же дней почувствовала себя своей. У меня тоже были наставники. Ольга Васильевна Курлова обучила подготавливать справки о зарплате. Также в курс дела меня вводили Ирина Николаевна Деркач и Дарья Сергеевна Кардашевская.

Первая моя работа в архиве была связана с составлением паспорта архива организации. Я пересмотрела большинство архивных документов, в том числе лицевые счета и документы по личному составу. В одном из них увидела, что комбинат строил дома на материке, в том числе и в Белоруссии, недалеко от моего родного города Слонима, эта связь Норильска с моей родиной меня впечатлила.

— Что из того, что вы делаете как архивист, самое важное?

– Ценнее всего то, что мы, выполняя запросы, помогаем людям. Можно сказать, устанавливаем истину. Например, из запроса становится понятным, что бывшему сотруднику комбината не назначают северную пенсию, не могут рассчитать размер пенсии по заслугам, несмотря на работу в тяжёлых условиях. Мы проводим поиск, просматривая всё до последнего документа, чтобы помочь работнику документально подтвердить его право на достойную пенсию. К сожалению, бывают случаи, когда не все документы сдаются в архив и бережно хранятся на предприятиях в силу форс–мажорных обстоятельств. Одна женщина, скажем Марина, работала в бригаде с братом. Брат получает северную, то есть повышенную, пенсию, а она нет, только потому, что документы, связанные с её работой, не были сданы в архив и не сохранились. Получается, что отсутствуют основания для назначения фактически заработанной пенсии. Конечно, это повод и право работника обратиться в суд. В данном случае по запросу суда, в котором были указаны фамилии её коллег, мы подготовили архивные справки об их работе. В итоге решением суда Марине назначили пенсию, которую она заслужила. Так мы помогаем добиваться справедливости.

Можно сказать, наша работа имеет международное значение. Норильск — многонациональный город, норильчане, выйдя на пенсию, уезжают в том числе и за рубеж.

— Расскажите о своём хобби. Связано ли оно, как у вашей подмастерье Татьяны, с творчеством?

– А вот и нет. Я фанат руля, люблю скорость. Если у меня стрессовая ситуация — сажусь в машину, концентрируюсь и еду, причём предпочитаю одна. Жалко, что в Норильске автомобильные маршруты ограничены.

Спасибо за помощь!

Благодаря архивным материалам Заполярного филиала и Норильского городского архива была обоснована инициатива местной Общественной палаты о присвоении Норильску почётного звания «Город трудовой доблести».

Неоценимую помощь оказывают работники архивного отдела ветеранам Норильского комбината в увековечивании истории развития Норильского комбината и города. При содействии работников архивного отдела были собраны материалы для книг о выдающихся руководителях и специалистах комбината, а также изданий об истории становления города и развития металлургического гиганта: «Феномен Норильска», «История домов и людей», «Летопись Норильска», «Никелевый. История одного завода» и многих других.

Фактически коллектив архива — часть той команды, которая пишет летопись территории. Так спросим же у летописцев, каково им сотрудничать с архивным отделом.

Владимир Механик, зам-председателя землячества:

– Я состою в московском клубе норильчан «69 параллель». И представляю Норильск в региональной общественной организации «Красноярское землячество». Мы ведём работу в разных направлениях, в том числе сохраняем память о людях и событиях на бумаге. С моим участием и Валерия Пронникова созданы биографии руководителей комбината в серии книг «Жизнь замечательных людей». До этого производственников в ЖЗЛ не публиковали. А чего стоит огромный четырёхтомный труд об истории развития Норильска и Норильского промышленного района «Феномен Норильска». Эта серия книг обо всех производственных отраслях и предприятиях комбината — идея Владимира Долгих и Игоря Аристова. И недавно вышедший том «Металлургия и обогащение» посвящается уже, к сожалению, их светлой памяти...

Без помощи архивного отдела ЗФ мы бы не справились. Яна Анатольевна и её команда на своём месте! Желаю сотрудницам архива продолжать большую нужную работу и чтобы она им всегда приносила удовлетворение.

Василий Крайцев, ветеран «Норникеля»:

– За 25 лет в Норильске мне довелось работать бок о бок с людьми, которые делали его историю. В 2000 году был приглашён работать в головной офис в Москве. И часто бывая в командировках в Норильске, стал другими глазами смотреть на людей, стоящих у истоков становления и развития Норильского комбината. Тогда родилась мысль о создании книг о людях Норильска. Нужны были не просто воспоминания, а конкретные материалы, которые хранятся в архивной службе комбината. Так для нас открылся кладезь информации.

Яна Анатольевна фактически стала соавтором книг о людях Норильска. Она прониклась идеей, проявила душевность и стала стараться находить не просто сухие материалы, и ведь удалось ей разыскать неожиданные, ранее неизвестные факты.

Спасибо сотрудникам архива за то, что они делают всё возможное и невозможное, чтобы память о норильчанах жила.

Владимир Полищук, почётный гражданин Норильска:

– Мне как руководителю приходилось заниматься многими вопросами, в том числе и запрашивать документы в архиве. При необходимости помогал коллегам или подчинённым во взаимодействии с учреждением. Управление «Норильскснаба», где я работал, к 50–летию Норильского горно– металлургического комбината имени А. П. Завенягина готовило исторические справки. Тогда и произошло первое плотное и плодотворное взаимодействие с архивом. И именно тогда я оценил масштабы и важность информации, которая там хранится, и особенно ценны биографии людей.

Будучи на пенсии, принимаю участие в создании книг о комбинате и Норильске. Помогал Михаилу Важнову, Анатолию Львову, Михаилу Колпакову и многим другим. Одна из знаковых для меня книг — «Судьба» — о Владимире Матвееве. Первому руководителю комбината в составе НКВД выпала нелёгкая судьба. О нём практически нигде не писали. Архивные данные искали по всему бывшему Советскому Союзу, в том числе и в архиве ЗФ.

Сотрудники разных архивов относятся к запросам по–разному. Очень часто формально — нет дела или документа, и на этом всё. Но наш архив — совсем другое дело. Здесь работают творческие люди, которые понимают, почему запросы идут. Девушки ведут настоящий поиск. Они даже порой не ограничиваются теми документами, которые у них находятся, и делают запросы в архивы страны.

Важно человеческое отношение, которого так не хватает в современном мире. Норильску и комбинату повезло: в архиве во все времена работают люди, которые трепетно относятся к своим обязанностям, не формально. Они за документами видят человека!

Цифры и факты

Историческая справка подготовлена архивом ЗФ.

22 марта 1938 года приказом № 156 начальника управления по Норильскому строительству и исправительно–трудовому лагерю НКВД Матвеева В. З. было организовано Центральное архивохранилище в составе 1–го отделения управления. Докладная записка капитана госбезопасности Волохова, адресованная начальнику центрального архива ГУЛАГа НКВД СССР старшему лейтенанту госбезопасности товарищу Токмакову в 1939 году, содержит следующие сведения о начале становления архивного дела на норильской территории. Приводим выдержки из справки:

«Центральный архив Норильского комбината Норильлага НКВД организован лишь недавно. Помимо него как самостоятельные три архива: УРО, управления проектирования и главной бухгалтерии. Последние два архива были подвергнуты обследованию, акты которого прилагаются; выдвинутые при обследовании и перечисленные в актах мероприятия по улучшению работы этих архивов моим распоряжением проводятся в жизнь.

Некоторая задержка с организацией Центрального архива связана с состоянием материалов за первые годы работы комбината, подлежащих сдаче в Центральный архив, которая вполне естественна для первых лет работы в условиях Заполярья.

Для Центрального архива выделено помещение в каменном здании, занимаемом управлением комбината. Оно обеспечено необходимой мебелью, изготовлены и установлены стеллажи...

По своему характеру материал, концентрирующийся в Центральном архиве и дополняющих его трёх указанных выше самостоятельных архивах, сможет в полной мере отразить всю историю организации и строительства Норильского комбината и лагеря. В Центральном архиве собираются все приказы, распоряжения, директивы по комбинату и лагерю, вся переписка с центром и местной периферией, плановые, отчётные и конъюнктурные документы, данные геологических изысканий, материалы подготовки кадров, состояния и использования рабочей силы и так далее.

Штат Центрального архива установлен в количестве двух единиц: зав. архивом и архивариус, фактически же работает один человек — врио зав. Центральным архивом т. Волков М. Р. Работник посредственный. Будучи в заключении и после освобождения всё время работал зав. архивом УРО Норильлага. Работать хочет, работает много...»

«Прогноз» капитана Госбезопасности Волохова полностью подтвердился. Архивные материалы, которые «отражают всю историю организации и строительства Норильского комбината», хранятся как в архивохранилищах Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — ЗФ, Компания соответственно), так и в МКУ «Норильский городской архив», куда в период с 1967 по 2007 год были переданы документы по основной деятельности (исключение составили личные дела работников) в количестве 5143 единицы хранения. Данные документы образовались в деятельности Норильского комбината до момента акционирования, с 1935 по 1994 год. Архивные документы свидетельствуют о рождении Норильского комбината, его становлении, деятельности, достижениях, открытиях, о развитии строительства в Норильском промышленном районе, который нынче называется ЕМО «Город Норильск».

Уникальны документы, по которым можно проследить восстановление народного хозяйства после войны: развитие и рост мощи комбината в целом, по подразделениям, предприятиям, входящим в структуру Норильского горно–металлургического комбината.

Особенно дороги и ценны документы по личному составу (1935–1938 гг.), касающиеся вольнонаёмных работников и заключённых, работавших на строительстве Норильского комбината. Сведения о заключённых, которых было значительно больше, чем вольнонаёмных работников, находились в ведении НКВД и были переданы в информационный центр при Главном управлении внутренних дел по Красноярскому краю.

На архивном хранении в ЗФ находятся дела по личному составу подразделений комбината, подлинные приказы по личному составу по управлению «Норильстроя» и ИТЛ НКВД СССР (1937–1939). Большую ценность представляют книги, которые содержат списки на предоставление к награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», списки ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Современный архив ЗФ является мощным информационным ресурсом, насчитывает 115 архивных фондов, в состав которых входят документы исторического и социального значения АО «Норильский комбинат» (далее — АО «НК») и ЗФ в количестве более 930 тыс. единиц хранения. Архив ЗФ — самый крупный архив Компании. Второе место по количеству хранимых документов (250 тыс. единиц хранения) занимает архив АО «Кольская горно–металлургическая компания», третье место делят между собой архивы Заполярного транспортного филиала (далее — ЗТФ), ООО «Норильскникельремонт», ООО «Заполярная строительная компания» и ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», в каждом из которых хранится по 80–85 тыс. единиц хранения. Основную часть архивного фонда ЗФ составляют документы по личному составу АО «НК» и ЗФ, начиная с 1938 года.

Архивные документы по личному составу АО «НК» и ЗФ ежедневно используются для исполнения запросов социально–правового характера работников компании, органов Пенсионного фонда РФ, правоохранительных структур, судов, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора и др., поступающих в Центральную приёмную по производственным и социально–трудовым вопросам ЗФ.