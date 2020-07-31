За душу берёт. Елена Винецкая - победитель конкурса «Лучший голос «Норникеля»

В творческом состязании принимали участие все филиалы компании от Читы до Норильска. А лучших исполнителей привлекли к съёмкам клипа, посвящённого юбилею «Норникеля».

Конкурс проходил в онлайн–режиме. Участники размещали ролики со своими выступлениями в соцсетях с соответствующим хештегом или отправляли организаторам конкурса. Елена, можно сказать, вскочила в последний вагон, разместив своё видео буквально за пару часов до завершения приёма заявок. Это запись её вокального номера с прошлогоднего музыкального конкурса Заполярного филиала «Корпорация звезд», где она исполнила песню Ани Лорак «Повертаюсь». И хотя Елена — коренная норильчанка, пела она на родном языке своих родителей — украинском. Они приехали в Заполярье ещё в семидесятых по распределению.

– Это довольно сложная песня, если мы говорим о таких вещах, как гармония, музыка, ноты, мелизмы и т. д., — делится Елена. — Правда, тогда я не победила, и очень приятно, что в этот раз всё же песню оценили по достоинству. Вообще у Ани Лорак очень красивые тексты, музыкальное сопровождение и потрясающие вокальные данные. Она может практически любую песню исполнить в своем неповторимом стиле. Песня «Повертаюсь» — «Возвращаюсь» с украинского — перекликается с определённым периодом в моей жизни. Я тогда училась в Санкт–Петербурге, и мне очень хотелось вернуться домой в Норильск. Тем, кто знает украинский, песня тоже понравится. Я достаточно хорошо им владею — в детстве лето проводила у бабушек и дедушек на Украине.

Через три недели после того, как наша героиня загрузила своё концертное видео, с ней связались организаторы и сообщили, что она прошла в следующий этап.

– Во втором туре нам дали задание спеть песню «День Победы» к 9 Мая, — рассказывает Елена. — Из наших выступлений организаторы потом смонтировали ролик, его можно посмотреть в социальных сетях. А после подведения итогов нам предложили принять участие в съёмках клипа к 85–летию компании на песню «Самый лучший город на земле». Там собрали одарённых сотрудников «Норникеля» из всех городов присутствия компании. Кто–то пел, кто–то играл. Получился очень яркий праздничный клип. Для меня эта песня имеет особое значение. Дело в том, что именно с ней я впервые вышла на сцену ГЦК 15 лет назад. Так что для меня участие в конкурсе стало очень важным событием.

Елена Винецкая пением увлекается с детства, но специально обучаться вокалу начала только в восемнадцать лет в вокальной студии Voices под руководством Анастасии Красносельской. Затем на долгое время о пении пришлось забыть — учёба, работа, семья. Решение вернуться к любимому делу она приняла шесть лет назад. Сейчас ни один праздник или концерт в «Норильскникельремонте» не обходится без выступлений Елены. Как шутит сама исполнительница, «вернулась на небольшую, но любимую сцену». Выступает она довольно часто, а репетирует на собственной кухне:

– Без репетиций ты мало что можешь сделать. Связки — это те же мышцы, их надо тренировать. Если атлет долго не бегает, он потом на соревнованиях далеко не убежит. Бедные мои соседи! Я отправляю мужа с ребёнком гулять на улицу и пока готовлю — пою. Приходится совмещать домашние дела и любимое занятие. А как ещё? Уют в доме поддерживать надо, свободного времени остаётся совсем мало, а на работе не споёшь. Супруг к моему увлечению относится с пониманием. Он видит, что мне это необходимо. Мне надо поделиться эмоциями через песню и получить обратную связь от слушателей в виде улыбок, аплодисментов или слез, в зависимости от того, что я пою. Если я исполняю грустную песню и вижу, что хотя бы у одного человека глаза на мокром месте — значит, достучалась до сердца, рассказав свою историю.

Пение — это очень хорошая эмоциональная разрядка, особенно если день на работе сложный выдался. Песни я обычно пою громкие. Например, «Кукушку» Полины Гагариной — в общем, выбираю те, где можно раскрыть душу. Что касается любимых песен — как таковых их у меня нет. Дело в том, что диапазон моих предпочтений довольно широкий — от произведений 60–х годов до современной музыки самых разных направлений и стилей. Есть хорошие песни и в попсе, и в металле. Вот у «Рамштайна» меня очень впечатлило, как они перепели «Штиль» нашей группы «Ария». Мне их вариант даже больше нравится, чем оригинал. Ту же «Арию» тоже люблю. В прошлом году ходила на их концерт, когда они к нам приезжали. Получила огромное удовольствие. Два часа живой музыки и очень качественного исполнения, невероятного драйва и позитива.

Главное, что ценит Елена и в песнях, и в исполнителях, — искренность, когда человек пропускает через себя то, о чём поёт. По её мнению, это всегда чувствуется в голосе, и никаким академическим образованием и актёрским талантом не скрыть безразличие певца к исполняемому произведению. Поэтому Елена поёт лишь те песни, которые хорошо чувствует:

– Я никогда не делаю это по чьей–то просьбе. Даже когда в компании с друзьями на природе отдыхаем. Да они и не просят, так как знают, что если захочу, то сама запою, а для этого необходимо особое состояние души. Вообще я не люблю афишировать свои вокальные способности. Даже когда в караоке ходим со знакомыми, я там не пою.