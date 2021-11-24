За два месяца с улиц Норильска собрали 117 000 тонн снега

Как рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора», с октября уборка ведётся круглосуточно. За это время прошло несколько серьёзных снегопадов, когда на улицы приходилось выводить максимум техники. Сейчас в дни затишья из города вывозят сформированные вдоль дорог снежные валы. Основной подрядчик, выполняющий эту работу, – «ИЛАН-Норильск».

- Каждую смену, а она длится 12 часов, на улицы Большого Норильска выходят порядка 50-60 единиц техники. Это шнекороторные снегоочистители, самосвалы, комбинированные дорожные машины и так далее. С начала этого сезона убрано порядка 117 000 тонн снега, - поясняет специалист. – Весь собранный снег подрядчик помещает на снегоотвалы.

Главную трудность для снегоуборки составляют бесхозные либо длительно припаркованные автомобили. Яркий пример - брошенный грузовой автокран в районе ТЭЦ-1.

- Там и так заужена дорога, да ещё и кран мешает, образуются пробки. ГИБДД ищет владельца, но я хочу попросить всех водителей не оставлять свои автомобили у обочин - это сильно удлиняет сроки наведения порядка на дорогах, - говорит Евгений Болгов.

В «Норильскавтодоре» также прокомментировали жалобы горожан на плохую посыпку улиц или неудобный график вывоза снега.

- Да, такое случается, но, к сожалению, нельзя всё сделать единовременно. Сроки выполнения всех работ регламентируются ГОСТом: например, на вывоз валов после окончания снегопада даётся девять суток, на противогололёдную подсыпку – пять часов, и так далее. Наша техника работает круглосуточно, и мы стараемся успевать везде. Вы всегда можете оставить свои сообщения диспетчерской службе УЖКХ - 43-70-57, они поступят к нам, и мы исправим ситуацию, - заключил Евгений Болгов.