За июль и первую декаду августа в Норильске зарегистрировано 19 пожаров

По состоянию на 15 августа на территории Норильска зарегистрировано 19 пожаров: пять в Центральном районе, пять в Талнахе, три в Кайеркане и шесть в Оганере. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счёт дождей их количество уменьшилось на 40%.

В течение указанного периода во время пожара погиб один человек, травмированных нет. При тушении пожаров было спасено пять человек, из них двое детей.

Пожары в Оганере в большей степени произошли из-за сухой травы. Однако основной причиной пожаров по-прежнему остаётся короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнём.

«На дорожно-транспортные происшествия служба экстренного реагирования выезжала шесть раз, был спасён один человек, травмировано пять. На оказание помощи населению службы привлекались один раз», - подытожил Артём Шеленко.

Глава города Норильска Дмитрий Карасев отметил необходимость продолжения рейдовых мероприятий совместно с представителями администрации города.

В течение августа и сентября эта профилактическая работа будет продолжаться на постоянной основе.