МАУ ИЦ «Норильские новости»

За январь от работников ЗФ «Норникеля» поступило 198 производственных инициатив

За январь от работников ЗФ «Норникеля» поступило 198 производственных инициатив

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За январь от работников ЗФ «Норникеля» поступило 198 производственных инициатив

За январь от работников ЗФ «Норникеля» поступило 198 производственных инициатив

Всего с начала действия этой программы (по состоянию на 1 февраля) их было принято 1791: 11 876 — от руководителей, специалистов и служащих, ещё 6065 — от рабочих. В лидерах — рудник «Октябрьский» (3496 инициатив), Медный завод (2730), Надеждинский металлургический завод (2626), рудник «Комсомольский» (1728).

Из рассмотренных инициатив 8078 признаны полезными. Их внедрение не имеет экономического эффекта, но влияет на улучшение условий труда, повышение уровня безопасности и культуры производства.

728 принятых инициатив предполагают экономический эффект. 434 из них сейчас находятся на технической и экономической экспертизе. К реализации принято 294 инициативы, 247 из них уже внедрено с ожидаемым годовым экономическим эффектом – 1239,2 млн рублей.

За подачу и использование производственных инициатив работники ЗФ получили вознаграждение на сумму 12,4 млн рублей.

Фото из открытых источников
5 февраля в 16:25 230
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