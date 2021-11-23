За качеством атмосферного воздуха в Норильске будет следить передвижная эколаборатория

Средства на экологическую лабораторию выделены в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», сообщает пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования края. Установка уже прибыла в морской порт Архангельска. Оттуда комплекс морским путём доставят в Дудинку, а затем он придёт в Норильск.

Эколаборатория создана на базе автомобиля КамАЗ. Её комплектация рассчитана на бесперебойную работу в условиях Крайнего Севера. Техника способна выдержать низкие температуры, для проведения мониторинга машина может выезжать на дальние расстояния, преодолевать заносы и снежные накаты.

Современное оборудование позволит определять до 16 показателей загрязняющих веществ в автоматическом режиме и производить анализ ещё порядка 30 в стационарной лаборатории.

Специалисты будут выезжать на место по сообщениям горожан об ухудшении обстановки. Полученные данные помогут оперативно выявлять нарушителей природоохранного законодательствам и привлекать их к ответственности. Вся информация должна быть открытой и доступной для норильчан.

Экологический надзор усилен по поручению губернатора Красноярского края в рамках нацпроекта «Экология».