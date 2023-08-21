За кражу колёс норильчанин попал под следствие

По данным следствия, в конце мая, проезжая в автобусе, злоумышленник увидел в окне автомобиль, который давно хотел приобрести. Чтобы лучше разглядеть машину, он вышел на ближайшей остановке. Когда он подошёл поближе, то заметил, что в салоне лежат колёса с литыми дисками, а автомобиль открыт.

Спустя несколько дней он вернулся за колёсами, позвав с собой своего друга. Однако ему он сказал, что это колёса друга и он дал их обвиняемому во временное пользование. Похищенное имущество он оставил в машине приятеля.

Размер ущерба составил 20 тысяч рублей.

В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Расследование завершено, дело направлено в суд.

Похищенные колёса правоохранители вернули законному владельцу.