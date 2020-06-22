МАУ ИЦ «Норильские новости»

За круглым столом представители норильских НКО обсудили поправки в Конституцию РФ

За круглым столом представители норильских НКО обсудили поправки в Конституцию РФ

Главная / Новости / Город

За круглым столом представители норильских НКО обсудили поправки в Конституцию РФ

За круглым столом представители норильских НКО обсудили поправки в Конституцию РФ

В Норильске представители некоммерческих организаций провели круглый стол, на котором присутствовали члены комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов, председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв, члены Молодёжного парламента города Норильска, руководитель общественного движения «За чистый город!» Светлана Зенина.

Главной темой встречи стало обсуждение поправок в Конституцию РФ, за которые норильчане смогут проголосовать с 25 июня до 1 июля. Необычный график голосования обусловлен ограничительными мерами в связи с эпидемией коронавируса, которая не обошла стороной и Норильск.

Помимо обсуждения поправок большой интерес вызвали темы, касающиеся и текущей городской проблематики, в том числе вопросов благоустройства, установки памятника металлургам и социальной политики.

«Сегодня мы сталкиваемся с мнениями, что все поправки уже приняты и от нас ничего не зависит, а само голосование является изощрённой политической технологией. Но мы ещё раз напоминаем, что закон о поправках, который действительно уже подписан, предусматривает, что сами поправки вступят в силу только по результатам общероссийского голосования – если оно завершится положительно», - отметил председатель Молодёжного парламента города Норильска Роман Потапенко.

22 июня в 11:17 720
АктуальноЗакон и порядокГорячие вопросы
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также