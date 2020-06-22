За круглым столом представители норильских НКО обсудили поправки в Конституцию РФ

В Норильске представители некоммерческих организаций провели круглый стол, на котором присутствовали члены комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов, председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв, члены Молодёжного парламента города Норильска, руководитель общественного движения «За чистый город!» Светлана Зенина.

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Главной темой встречи стало обсуждение поправок в Конституцию РФ, за которые норильчане смогут проголосовать с 25 июня до 1 июля. Необычный график голосования обусловлен ограничительными мерами в связи с эпидемией коронавируса, которая не обошла стороной и Норильск.

Помимо обсуждения поправок большой интерес вызвали темы, касающиеся и текущей городской проблематики, в том числе вопросов благоустройства, установки памятника металлургам и социальной политики.

«Сегодня мы сталкиваемся с мнениями, что все поправки уже приняты и от нас ничего не зависит, а само голосование является изощрённой политической технологией. Но мы ещё раз напоминаем, что закон о поправках, который действительно уже подписан, предусматривает, что сами поправки вступят в силу только по результатам общероссийского голосования – если оно завершится положительно», - отметил председатель Молодёжного парламента города Норильска Роман Потапенко.