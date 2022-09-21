За лето на лыжной базе «Оль-Гуль» обновили настил малого круга экотропы и собрали йога-террасу

Как рассказала Анастасия Король, заместитель директора Агентства развития Норильска по развитию туризма, замена настила на 600 метрах и возведение йога-беседки были профинансированы из нескольких источников — бюджета города, АРН и внебюджетных источников:

- Нам также удалось привлечь региональную субсидию в размере 4 млн рублей, пожалуй, впервые за историю развития туризма на территории. Общая стоимость проекта порядка 20 млн рублей. Помимо строительства и ремонта уже озвученных объектов, в него вошла асфальтировка территории на месте разобранной аварийной «сосульки» для скалодрома.

Возведением беседки на большом круге занимались волонтёры ЗФ «Норникель». Уже следующим летом она будет доступна жителям.

Как добавила Елена Гордеева, руководитель студии фитнеса и йоги «Абсолютно ты», беседка стала ответом на запрос горожан:

- Я считаю, это прекрасная идея. Мы практиковали йогу либо на дорожках, чем мешали гуляющим, либо за зданием лыжной базы, где уже отдыхающие мешали нам сконцентрироваться. Беседка расположена удалённо. Тут можно проводить медитации, семинары, праздники, занятия для детей и взрослых. Это прекрасное место для отдыха на открытом воздухе.

Обновление лыжной базы продолжится в будущем году, поделился её директор Алексей Лягин. Он пояснил, что сегодня просчитывается стоимость замены настила на других кругах базы:

- Пока же заканчиваем монтаж съёмного ограждения в причальной зоне. Поскольку здание АБК признано аварийным, его снесут. Летом установим временный ангар на площадке демонтированного скалодрома, там будет располагаться пункт проката лыж. Надеемся, со временем будет выстроено капитальное здание, сейчас готовим техусловия для техзадания для его возведения. В планах и новая «сосулька», но сроки пока назвать сложно.

Он добавил, что руководством базы совместно с управлением по спорту администрации города разработана дорожная карта по развитию базы на ближайшие три года. Сегодня она находится на утверждении.

Между тем остаётся актуальной разработанная АРН концепция развития лыжной базы, добавила Анастасия Король. Интересы по развитию территории есть не только у города и компании «Норникель», но и у частных инвесторов из малого и среднего бизнеса. Например, есть предложения открыть здесь пейнтбольные площадки.

- Также в ближайшие годы доведём до ума причальную зону, — делится планами Анастасия Король. — Предполагается удлинить причал, собрать станцию для сапсёрфинга, раздевалки. Мы хотим оборудовать место для комфортного отдыха, где люди смогут кататься на лодках, катамаранах, ведь здесь хорошее тренировочное озеро для тех, кто планирует заниматься водным туризмом. Что до настила экотропы, то планы обновлять его на среднем и большом круге есть, будем оценивать финансовые возможности на будущий год. Сейчас актуализируем проектно-сметную документацию объекта, поскольку очень выросли в цене стройматериалы. Надеюсь, всё получится. В любом случае все планы ещё будут обсуждаться совместно с руководством города и базы.