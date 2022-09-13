За лето в Норильске отремонтировали около полусотни придомовых территорий

Также летом традиционно обновляли фасады жилых домов. Как рассказал Андрей Беспалов, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Норильска, был запланирован ремонт и окраска 28 фасадов, однако восемь домов, относящихся к объектам культурного наследия, согласно заключённым двухлетним контрактам, будут ремонтировать будущим летом:

— Мы включили ещё два объекта — на ул. Игарской, 4, и ул. Бауманской, 19. Там работы завершены на 75%. Таким образом, в этом году планируется завершить обновление фасадов 22 домов. Также продолжается оштукатуривание и окраска объектов модельной зоны на ул. Мира (дома № 1, 4г, 5, 7). Первые этажи центральных фасадов облицуют панелями. Материалы уже в пути, сразу по прибытии их смонтируют.

Помимо этого, продолжается ремонт кровель. В плане числились 29 металлических и 14 мягких кровель. Девять объектов, также являющихся объектами культурного наследия, согласно контракту, будут обновлены будущим летом. Ещё одну кровлю из списка ремонтов этого года (ул. Комсомольская, 7а) исключили, поскольку не нашли подрядчика. К настоящему моменту завершён ремонт восьми крыш — дома на ул. Строительной, 11, 13, ул. Рудной, 17, 53, ул. Бауманской, 18, ул. Дудинской, 3, ул. Игарской, 50, ул. Маслова, 3.

Андрей Беспалов также рассказал, как движется благоустройство города в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, нынешним летом работы идут на двух общественных территориях. Первая — район ул. Комсомольской, 9, там осталось произвести монтаж детского игрового оборудования и беседок. Все материалы в пути. Опасений по поводу срыва сроков у специалистов нет.

Второй объект — общественное пространство в районе ул. Первомайской, 12-16 — более сложный. Там продолжаются бетонные работы. Однако, как добавил глава Норильска Дмитрий Карасев, недостаточно интенсивно:

— Судя по тому, что я видел на этом участке, подрядчик не успеет выполнить свою задачу. Ускорить дело могут меры прокурорского реагирования. Полагаю, нужно проверить действия строителей.