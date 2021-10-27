За лето в окрестностях Норильска разобрали 87 ветхих зданий и сооружений в рамках программы «Чистый Норильск»

За это время планируется выполнить различные работы на общую сумму 40 млрд рублей: снести 467 зданий, очистить 24 млн кв. м территории, вывезти 600 000 тонн металлолома. География программы обширна, уборка затронет также газоконденсатные месторождения: Мессояху, Пелятку, Северосолёнинское, Южносолёнинское, Тухард. Весь собранный мусор свозится на два промотвала ЗФ. А металлолом режут, сортируют и накапливают на специальной площадке, после чего будут вывозить для реализации на материк.

В этом году работа началась в апреле и продолжается до сих пор, рассказал Андрей Радунцев, начальник управления по работе с территориями и благоустройству производственного департамента ЗФ «Норникеля». За лето демонтировано 87 ветхих зданий, очищено 980 000 кв. м территории, собрано 37 000 тонн металлолома и вывезено 274 000 тонны мусора.

- На площадке посёлка Купец в 1970-1980-е годы располагалась военизированная часть, после которой остались бесхозные постройки - четырёхэтажный трёхподъездный жилой дом в аварийном состоянии и различные строения барачного типа. Территория площадью порядка 26 000 кв. м была захламлена. К нам обратилась администрация Норильска с просьбой помочь очистить этот участок. Работы мы вели в течение месяца, за это время демонтировали бесхозные строения и вывезли около 14 000 тонн мусора. Затраты компании составили около 42 миллионов рублей.

Также за лето полностью очищены территории в районе цеха производства элементарной серы (ЦПЭС) № 1 НМЗ, насосно-подкачивающей станции (НПС) № 18А, бывшего автотранспортного предприятия (АТП) специального управления строительства (СУС), участок горы Отдельной и производственные территории ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Кроме того, в этом году началась очистка межтрубных коридоров от кислородной станции № 1 НМЗ до площадки Зуб-горы на площади около 200 000 кв. м. К сожалению, из-за нехватки людей очистили только 80 000 кв. м.

- Под программу закуплена 121 единица техники, в Норильск уже прибыло 110 из них, вся она запущена в эксплуатацию. Также приобретено 97 единиц различного оборудования, сейчас его адаптируют для работы в наших условиях. А вот людей пока недостаточно. Поэтому часть работ нынешнего года пришлось переложить на подрядчиков, - отметил Андрей Радунцев.

В этом году участие в программе приняли 270 штатных сотрудников и 58 вахтовиков. Привлекались и работники 27 внешних подрядных организаций. Плановая численность по программе должна составить в будущем 756 человек.

Зимой программа продолжит действовать - будут демонтировать неэксплуатируемые здания. Так, в Кайеркане снесут строения комплекса дробильно-обогатительного цеха песчаника, около стройбазы «Надежда» демонтируют восемь объектов Заполярного филиала, НТЭК и АО «Норильский комбинат», а также комплекс сооружений производственной котельной № 2.

Саночистка территорий возобновится в апреле-мае. В 2022 году продолжат приводить в порядок территории НМЗ, трубные коридоры НТЭК в черте Норильска, производственные площадки рудников в Талнахе.