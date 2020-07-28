​За мошенничество при продаже несуществующего породистого щенка норильчанку отправили работать на благо общества

Суд признал 29-летнюю горожанку виновной в мошенничестве при продаже щенка йоркширского терьера и наказал обязательными работами.

Жертвой обмана в декабре 2019 года стала женщина, которая в интернете она нашла объявление о продаже щенков за 30 тысяч рублей. Продавец сообщила, что собака находится в Красноярске, и доставка в Норильск планируется в ближайшие дни. Злоумышленница убедила доверчивую норильчанку перевести ей предоплату в размере 50% от стоимости собаки, а также полную стоимость доставки. Потерпевшая перечислила 18,5 тысяч рублей. Однако обещанного так и не дождалась — продавец перестала выходить на связь.

По статье 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленницу могли наказать штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

«В отношении обвиняемой суд избрал наказание в виде обязательных работ на 280 часов», — сообщили сегодня в полиции Красноярского края.