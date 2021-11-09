За неделю в Норильске зарегистрировано 127 новых случаев заболевания COVID-19

За это же время на территории Таймыра число заболевших ковидом составило 28 человек, всего с начала пандемии подтверждено 1 330 случаев, сообщает управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

В целом в Красноярском крае выявлено 136 950 случаев заболевания COVID-19, в том числе 728 — за последние сутки. Отметим, как сообщается на официальном портале региона, уровень заболеваемости в крае находится на очень высоком уровне — ежедневно заболевают более 700 человек. Такие данные были приведены на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое провёл губернатор края Александр Усс. Как рассказал заместитель председателя Правительства Алексей Подкорытов, на сегодняшний день в краевых больницах развёрнуто свыше шести тысяч коек, из них занято 84%. 266 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Помимо этого, по данным оперштаба, 2 ноября в больницах от ковида скончались 54 человека, ни один из них не был вакцинирован. По статистике врачей, большая часть попадающих в стационар пациентов — непривитые. В группе риска также люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.