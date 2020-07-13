За неделю до Дня города активисты провели традиционную уборку на старом кладбище в районе улицы Нансена

На призыв инициативной группы откликнулись несколько десятков норильчан разных поколений. Пришли старожилы города, некоторым было за 80 лет, добровольцы из «Молодой гвардии», активисты группы «Норильчане» в Фейсбуке, сотрудники благотворительного фонда «Территория добра». Организаторы по традиции возложили цветы к местам захоронения известных норильчан. На этом погосте, где хоронили с 1950 по 1970 год, упокоились первооткрыватель талнахского месторождения Георгий Маслов, выдающийся металлург «отец норильского кобальта» Константин Бродницкий, другие известные люди Норильска. Ухаживают активисты и за могилой Веры Непокойчицкой, матери знаменитого главного архитектора города Витольда Непокойчицкого.



Иеромонах Герман (Мельников) отслужил панихиду в память о тех, кто упокоился в норильской земле. По традиции поминальный молебен проводят на мемориале бывшего главного инженера комбината инженер-майора Владимира Терпогосова, который на момент своей кончины в апреле 1952 года исполнял обязанности директора Норильского комбината. 15 июля исполняется 106 лет со дня рождения этого легендарного профессионала из команды мончегорских специалистов, благодаря которым Норильск в 1942 году дал первый никель для фронта.



После проведения уборки энтузиасты решили, что необходимо продолжать ее и в следующие субботние дни лета, а также - по благословению православного священника - они начнут перепись сохранившихся на захоронениях табличек. В инициативную группу нередко обращаются пожилые люди, бывшие норильчане, которые живут на материке, с просьбой найти могилы родных. К сожалению, сохранилась единственная книга учета захоронений за небольшой период, поэтому добровольцы хотят дополнить ее недостающими именами.



Есть и проблема с вывозом мусора с погоста. Участники субботника обратились за поддержкой в управление городского хозяйства. Надеются, что к следующей субботе вопрос будет решен. Организаторы субботников на старом погосте, среди которых и журналисты «Заполярной правды», приглашают норильчан 18 июля продолжить уборку в память о тех известных и безымянных земляках, кто создал наш город и комбинат.



Маски, перчатки и мешки для мусора, питьевую воду желательно принести с собой.



Сбор в 13 часов у входа на старое кладбище, со стороны молельного дома. На все вопросы вам ответят по телефону 8-913-501-47-03.