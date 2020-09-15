МАУ ИЦ «Норильские новости»

За парковку на автобусной остановке у талнахского автовокзала с начала года оштрафованы 849 водителей

За парковку на автобусной остановке у талнахского автовокзала с начала года оштрафованы 849 водителей

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За парковку на автобусной остановке у талнахского автовокзала с начала года оштрафованы 849 водителей

За парковку на автобусной остановке у талнахского автовокзала с начала года оштрафованы 849 водителей

544 административных материала сотрудники ГИБДД составили прямо на месте правонарушения, ещё 305 - на основании видеозаписей с камер наблюдения.

Инспекторы ДПС напоминают водителям, что за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (часть 3.1 статьи 12.19 КоАП).

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят в районе талнахского автовокзала профилактические мероприятия и напоминают автомобилистам, что остановка или стоянка машин на расстоянии ближе 15 метров от автобусной остановки запрещена правилами дорожного движения. Припаркованные машины мешают автобусам подъезжать непосредственно к остановке, как следствие, пассажирам приходится выходить на проезжую часть, что опасно для их жизни и здоровья. Чаще всего ПДД нарушают нелегальные таксисты.

Текст Наталья Черкашина
Фото Ирина Яринская
15 сентября в 18:28 860
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