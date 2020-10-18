За парту в 60+

Снова сесть за парту норильские пенсионеры смогут 20 октября. Занятия будут проходить с соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции.

В библиотеке Центрального района группа обучающихся будет состоять из шести человек вместо возможных восьми (по числу компьютеров), а в Талнахе из десяти машин задействуют только пять. Программа обучения рассчитана на два месяца, по два часа два раза в неделю. Изначально планировалось, что в этом году навыками пользования современными технологиями овладеют около 150 человек, но из–за коронавируса удастся обучить около 40 желающих. Хотя уже сформировалась внушительная очередь из пожилых людей, давно мечтающих перейти «на ты» с современными гаджетами. Умение пользоваться интернетом и его ресурсами открывает пенсионерам широкий спектр ранее недоступных развлечений (соцсети, видеоуроки по рукоделию и кулинарии, да и просто новости).

– Курсы рассчитаны на тех, кто вообще не владеет компьютером, — рассказала «Заполярной Правде» Татьяна Журавлёва, куратор школы компьютерной грамотности и заместитель директора библиотеки. — Мы начинаем с азов: показываем, как включить машину и пользоваться мышкой; объясняем, что такое «компьютерный стол», а что называют «иконкой». Когда человек освоится, начинаем изучать более сложные вещи.

У людей старшего возраста трудности чаще всего возникают, когда надо воспользоваться электронными услугами. Я сама на материке столкнулась с тем, что нужно было записать маму к врачу, но, оказалось, сделать это можно только через интернет, даже по телефону регистратура такую услугу не оказывает. Было два варианта: либо прийти лично, либо оформляться на сайте больницы. И как тут быть пожилому человеку? Добираться через весь город, чтобы просто записаться? Вот эту проблему мы и решаем с помощью наших курсов. Когда человек в возрасте сталкивается с такой задачей, для него это огромный стресс, бывает, люди даже не могут понять, чего именно от них хотят. Мы стараемся по максимуму их адаптировать к непривычной для них цифровой среде: это и онлайн–покупка билетов, и электронная запись к врачу, и сайт «Госуслуги». Многие из тех, кто освоил у нас компьютер, ещё и лекарства через интернет заказывают, так получается дешевле.

Некоторые сайты настолько запутанны, что даже человеку, который играючи обращается с гаджетами, порой приходится потратить немало времени и нервов, чтобы разобраться в происходящем. Что уж говорить о людях старшего поколения...

Немало внимания на курсах уделяется информационной безопасности, ведь именно люди пожилого возраста чаще всего становятся жертвами мошенников, особенно в сфере киберпреступлений. На занятиях рассказывают о том, какие бывают виды мошенничеств, какую информацию ни в коем случае нельзя сообщать даже работникам банка, как пользоваться электронными переводами и онлайн–банком и даже как распознать мошеннический сайт.

– Поначалу эти курсы пенсионеры могли проходить по несколько раз, но в связи с этим возникла проблема: кто–то уже третий раз учится, а кто–то попасть не может. Желающих очень много, — поясняет Татьяна Журавлёва. — Теперь курсы можно пройти только единожды. Это, само собой, вызывает недовольство, ведь у всех индивидуальные особенности и скорость обучения, да и про возраст забывать не стоит – у нас были даже студенты за 80 лет.

Конечно, за два месяца такой объём информации дать тяжело, но наши двери всегда открыты. Очень часто те, кто уже отучился, приходят к нам за помощью или с конкретными просьбами. Можно сказать, что мы сейчас работаем как филиал МФЦ: помогаем с регистрацией и записью на портале госуслуг. Так что мы своих выпускников и после обучения не бросаем.

На курсах также можно освоить и более компактные гаджеты — сенсорные телефоны и планшеты. Норильчане часто дарят своим пожилым родственникам такие устройства, а вот объяснить, как правильно ими пользоваться, не хватает ни времени, ни терпения. А специалисты библиотеки помогут. Хотя бы потому, что подобной работой занимаются уже десять лет.

– Вообще в Норильске было немало попыток организовать такое обучение — и школы открывали, и частные платные курсы, но люди всё равно идут к нам. А мы со многими хорошо знакомы как с читателями, знаем их особенности, и они нас знают. Мы используем индивидуальный подход к каждому студенту. Тут много моментов надо учитывать: и возраст, и жизненный опыт, и темперамент — им же тоже очень тяжело всё даётся. Зато очень приятно наблюдать, когда пенсионеры осваиваются и начинают что–то делать самостоятельно, — продолжает Татьяна Журавлёва.

Есть в библиотеке и более сложный курс. Он включает в себя работу с основными текстовыми редакторами, навигацию в интернете, импорт–экспорт фотографий, основы видеомонтажа. Но это уже для продвинутых пользователей.

Обучение даёт впечатляющие результаты: пожилые люди даже участвовали в творческих конкурсах, когда им необходимо было написать эссе о том, как они научились работать на компьютере, прикрепив к нему фотографии, и тем самым продемонстрировав все свои навыки.

Записаться на курсы компьютерной грамотности можно в управлении социальной политики. Главное условие — необходимо быть неработающим пенсионером. Управление социальной политики составляет списки будущих студентов и передаёт данные в библиотеку.