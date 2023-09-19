За первую половину сентября в Большом Норильске зарегистрировано пять пожаров
За первую половину сентября в Большом Норильске зарегистрировано пять пожаров
Как сообщает врио начальника 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Денис Макаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 60%.
За указанный период при тушении пожаров были спасены пять человек, из которых двое несовершеннолетних. Погибших и пострадавших — нет.
По словам Дениса Макарова, в Центральном районе было ликвидировано два пожара, в Талнахе — также два и в Кайеркане — один.
Как и прежде, основными причинами пожара остаются неисправная электропроводка и неосторожность при курении.
В целях профилактики пожарной безопасности в городе на постоянной основе проводятся месячники безопасности, а именно: занятия со школьниками, тренировочные учебные эвакуации, разъяснения мер пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара и в зоне чрезвычайной ситуации.