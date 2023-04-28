За первый квартал текущего года «Норникель» увеличил производство меди и металлов платиновой группы

По словам старшего вице-президента — производственного директора Сергея Степанова, компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удалось увеличить производство меди и металлов платиновой группы. В связи с краткосрочной приостановкой печей на Надеждинском металлургическом заводе, а также мельницы на Талнахской обогатительной фабрике производство никеля было временно снижено. Это было связано с плановыми ремонтными работами оборудования.

На Кольском дивизионе «Норникелю» удалось улучшить качество никелевых катодов. По сравнению с прошлым годом содержание примесей кобальта и меди в них снизилось почти на 40%, а цинка — на 50%. К этому удалось прийти благодаря внедрению мероприятий по повышению операционной эффективности.

«С учётом всех реализуемых мер по снижению влияния логистических рисков и рисков, связанных со снабжением оборудованием и запчастями на нашу операционную деятельность, мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона», - подытожил Сергей Степанов.