За последние пять лет в Красноярском крае значительно уменьшился объём выбросов загрязняющих веществ

В частности, министр сообщил, что общий объем выбросов загрязняющих веществ сократился с 2,7 до 2,6 млн тонн, подавляющая часть исходит из стационарных источников. За последние 5 лет в Красноярске объем выбросов от стационарных источников уменьшился на 7,6%, в Норильске — на 5,8%.

Ряд депутатов высказали недовольство отчетом, в основном вопросы возникли к экологической ситуации в малых городах и обращению с ТКО. Что касается Минусинска, там жителям частных домов для уменьшения выбросов предлагают использовать бездымное топливо и перевод на газгольдеры, что потребует значительных денежных вложений от людей. А в Назарово по-прежнему нет комплексного плана по улучшению экологии.

Второй блок вопросов касался раздельного сбора мусора, переработки, строительства полигонов и т. д.

«Не только минэкологии должно отвечать за экологическую ситуацию. Например, в Красноярске существенное влияние на экологическое состояние оказывает транспорт. Это сфера минтранса, там есть успехи. Но есть министерство ЖКХ, другие ведомства, у которых тоже должна быть существенная роль в строительстве и ремонте очистных сооружений, котельных», - отметил председатель профильного комитета Виталий Дроздов.

До следующей сессии депутаты сформируют свои предложения для постановления Заксобрания.