МАУ ИЦ «Норильские новости»

За последние сутки диагноз «коронавиурс» подтвердился у 18 норильчан

За последние сутки диагноз «коронавиурс» подтвердился у 18 норильчан

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За последние сутки диагноз «коронавиурс» подтвердился у 18 норильчан

За последние сутки диагноз «коронавиурс» подтвердился у 18 норильчан

Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 144 154 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, в том числе 701 — за последние сутки.

Под наблюдением медиков остаются 54 649 контактных лиц, из них 4 403 — поступили за последние сутки.

Сняты с наблюдения за последние 24 часа 3 853 жителя региона, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Фото Ирина Яринская
18 ноября в 16:20 540
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