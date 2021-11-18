За последние сутки диагноз «коронавиурс» подтвердился у 18 норильчан

Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 144 154 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, в том числе 701 — за последние сутки.

Под наблюдением медиков остаются 54 649 контактных лиц, из них 4 403 — поступили за последние сутки.

Сняты с наблюдения за последние 24 часа 3 853 жителя региона, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.