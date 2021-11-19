За последние сутки коронавирус подтвердился у 48 норильчан

По данным на 14 часов 19 ноября всего в Красноярском крае зарегистрировано 144 861 лабораторно подтверждённый случай заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки — 707. В нашем городе выявлено 48 заболевших, общее число подтверждённых в Норильске случаев – 7096, сообщается на телеграмм-канале управления Роспотребнадзора по краю.

В целом по региону под медицинским наблюдением на дому остаются 54 882 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 356 человек. 4 123 сняты с медучёта.