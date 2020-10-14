За последние сутки в России зарегистрировано 14 231 новый случай заражения коронавирусом

В Норильске эпидемиологическая ситуация не осложнена. При этом, по оценкам специалистов министерства здравоохранения Красноярского края, к сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также коронавирусом, в медучреждениях нашего города готовность высокая. Так в Норильске теперь есть 151 аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Значительная часть оборудования приобретена на средства «Норникеля». Как отмечается на сайте минздрава края, в целом поддержка компании позволила обновить ряд позиций материально-технической базы лечебных учреждений города для борьбы с коронавирусом.

Также в Норильск поставлено медицинское оборудование на общую сумму 363,4 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Ангиограф, компьютерный томограф, маммограф, два эндоскопических видеокомплекса и ультразвуковой центр для ультразвуковых зондов - большая часть аппаратуры уже используется. До конца октября будет введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф.

Такая укомплектованность позволяет существенно улучшить качество диагностики и лечения пациентов, в том числе и с осложнениями, вызванных наличием COVID-19.