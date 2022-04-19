За присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» проголосовало более 47,5 тысячи человек

Голосование стартовало 27 января. В этот же день в Музее Норильска открылась выставка «Битва за никель», повествующая о трудовых подвигах норильчан в годы Великой Отечественной войны. В сборе подписей активно участвуют трудовые коллективы 73 учреждений и предприятий Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», преподаватели и студенты семи средних специальных и одного высшего учебных заведений, 37 общественных организаций, депутаты, члены и сторонники регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», норильская молодёжь. В рамках долгосрочного проекта «Адрес детства – Норильск» в школах прошли тематические встречи, в кинокомплексе «Родина» организованы специальные кинопоказы архивных видеоматериалов о вкладе норильчан в Великую Победу «Норильск – фронту».

Сбор подписей продолжается. Поддержать инициативу может каждый желающий, независимо от места проживания. Для этого необходимо заполнить электронный подписной лист на сайте администрации Норильска.

Принимая во внимание мнение общественности, жителей Красноярья и других регионов России, по поводу признания трудовых заслуг норильчан губернатор края Александр Усс обратился к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством и просьбой поддержать предложение органа местного самоуправления о присвоении Норильску почётного звания «Город трудовой доблести».