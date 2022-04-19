За присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» проголосовало более 47,5 тысячи человек
За присвоение Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» проголосовало более 47,5 тысячи человек
Инициаторами опроса выступили представители Совета ветеранов войны и труда. Идею поддержали городская администрация, Норильский городской Совет депутатов, краевое правительство, а также Законодательное собрание края.
Голосование стартовало 27 января. В этот же день в Музее Норильска открылась выставка «Битва за никель», повествующая о трудовых подвигах норильчан в годы Великой Отечественной войны. В сборе подписей активно участвуют трудовые коллективы 73 учреждений и предприятий Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», преподаватели и студенты семи средних специальных и одного высшего учебных заведений, 37 общественных организаций, депутаты, члены и сторонники регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», норильская молодёжь. В рамках долгосрочного проекта «Адрес детства – Норильск» в школах прошли тематические встречи, в кинокомплексе «Родина» организованы специальные кинопоказы архивных видеоматериалов о вкладе норильчан в Великую Победу «Норильск – фронту».
Сбор подписей продолжается. Поддержать инициативу может каждый желающий, независимо от места проживания. Для этого необходимо заполнить электронный подписной лист на сайте администрации Норильска.
Принимая во внимание мнение общественности, жителей Красноярья и других регионов России, по поводу признания трудовых заслуг норильчан губернатор края Александр Усс обратился к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством и просьбой поддержать предложение органа местного самоуправления о присвоении Норильску почётного звания «Город трудовой доблести».