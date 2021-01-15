За прошедшие сутки на дорогах Большого Норильска пострадали в ДТП четыре человека

Первое ДТП произошло в четверг, 14 января, в 16.45. По предварительной версии, водитель RenaultLogan, двигаясь по Юго-Западной объездной дороге в сторону улицы Нансена, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КАМАЗ. В результате происшествия пострадал водитель RenaultLogan, который был доставлен в городскую больницу.

Второй случай произошёл несколькими часами позже. Водитель ВАЗ-2108, двигаясь по автодороге Норильск — Талнах, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю HondaTorneo, который ехал прямо. В результате ДТП три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести: водитель отечественного авто и пассажиры обоих транспортных средств. На месте аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля Honda и его пассажир не были пристёгнуты ремнём безопасности.

В настоящее время по фактам дорожно-транспортных происшествий сотрудниками полиции проводится проверка.

Госавтоинспекторы в очередной раз просят участников дорожного движения учитывать погодные условия и не забывать про ремни безопасности.