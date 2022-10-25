За прошедшую неделю в Большом Норильске зарегистрировано 23 ДТП

20 октября в 01.10 на автодороге Юго-Восточный въезд в Норильск 31 летний водитель автомобиля Ford Focus C-max, двигаясь со стороны ул. Павлова в сторону Вальковского шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с погрузчиком Bobcat, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи.

В этот же день произошло ещё одно ДТП в 08.30 на 11-м километре автодороги Норильск-Талнах. 27-летний водитель автомобиля «Газель», который был в нетрезвом виде и без водительских прав, столкнулся с Mazda CX-5 и KIA Rio, которые двигались в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей «Газель», Mazda и пассажиры данных автомобилей, которые находились на переднем пассажирском сиденье. Все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

«Уважаемые участники дорожного движения, если вам известно о том, что водитель управляет автомобилем в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите о данном факте в ГИБДД для недопущения трагических последствий на дороге», - обратились к норильчанам госавтоинспекторы.