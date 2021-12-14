За прошлую неделю дорожные инспекторы выявили 300 нарушений ПДД

В числе 300 нарушений сразу три случая управления автомобилем в нетрезвом виде, а один из нарушителей, 34-летний мужчина, сел за руль пьяным повторно. В сентябре прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен права управления ТС. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, в соответствии со статьей 264.1 УК РФ, ему грозит уголовная ответственность. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

Помимо этого инспекторами ДПС к административной ответственности привлечены 46 водителей, которые нарушили правила пользования ремнями безопасности, а восемь человек сели за руль, не имея прав управления. Ещё восемь нарушений касались правил проезда пешеходных переходов и 12 - перехода проезжей части дороги пешеходами.

Всего за неделю на дорогах Норильска зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в двух из которых пострадали пять человек.