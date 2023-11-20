За время действия программы «Арктический гектар» Росреестр заключил 74 договора на пользование участками

Желающим получить «арктический гектар» необходимо авторизоваться на сайте НаДальнийВосток.рф. Выбрать на публичной кадастровой карте участок, где хотите получить землю. Подать заявление можно самостоятельно через личный кабинет на портале, лично в орган местного самоуправления или через МФЦ. Землю в собственность или в долгосрочную аренду на 49 лет можно оформить спустя пять лет после получения участка в пользование.

Напомним, что программа «Арктический гектар» на территории Красноярского края действует один год. Условия государственной программы позволяют использовать земельные участки для строительства индивидуального жилого дома, организации приусадебного хозяйства или для предпринимательской деятельности, включая оказание услуг.