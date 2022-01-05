Заболеваемость гриппом в регионе снижается

В Красноярском крае за последнюю неделю 2021 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения составил 37,5 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 21,0%. Такие данные приводит Роспотребнадзор региона.

По-прежнему превышение пороговых значений в целом по краю отмечалось только среди взрослого населения. Так, показатель заболеваемости в этой возрастной группе снизился до 36,2 на 10 тысяч жителей. Заболеваемость, как и на предыдущей неделе, вызвана вирусами гриппа А (H3N2) и В, также вирусами не гриппозной этиологии.