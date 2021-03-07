Задачи первой очереди

В выработках этого горного предприятия недавно произошёл прорыв воды в подземные галереи.

Ещё 12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте –350 м. В связи с увеличением водопритока к комплексам водоотлива рудника «Октябрьский», руководствуясь правилами техники безопасности, компания приняла решение о временной частичной приостановке работы рудника до прекращения его подтопления и организации работ по ликвидации водоразлива.

Частично пришлось приостановить работы и на руднике «Таймырский», поскольку в связанных выработках вода также поступает на горизонт этого рудника. Оперативно было начато возведение бетонной перемычки для остановки поступления воды. После определения объёмов воды, накопленной в горных выработках, были внесены коррективы в мероприятия по скорейшему их осушению.

На руднике «Октябрьский» Владимир Потанин провёл оперативное совещание, на котором была рассмотрена ситуация с подтоплением выработок на данном руднике и на «Таймырском». Президент компании заслушал доклады руководителей производственных служб о том, какие принимаются меры для решения возникшей проблемы.

По оценке Владимира Потанина, «Норникель» обладает достаточными компетенциями для того, чтобы справиться с ситуацией. Те работы, которые сейчас ведутся, соответствуют сложившейся обстановке — ведётся локализация подтопленных участков, закладка растворов для препятствования воде. Специалисты компании планируют к 9 марта достигнуть окончательного перелома в процессе и стабилизации ситуации. На это же число запланировано заседание правления, где будет окончательно утверждён план, который был предложен горняками как в части стабилизации положения, так и по дальнейшему выводу на нормальный объём производства. В это же время планируется определить объёмы производства, которые попали в зону риска.

По оценке Владимира Потанина, произошедшее будет иметь скорее материальный характер, связанный с производственными потерями. Так или иначе, это не будет затрагивать людей и не скажется на других чувствительных для компании вопросах.

Более конкретные оценки ситуации, по заверению президента компании, будут даны после уточнения всех составляющих 9 марта, когда будет окончательно утверждён план мероприятий и определены объёмы рисков.

– В любом случае, ситуация управляемая, — ответил на вопросы журналистов Владимир Потанин. — Она скажется только на объёмах производства, попавших под риски.

Пользуясь случаем, президент «Норникеля» ответил на некоторые другие вопросы норильских, региональных и федеральных СМИ. Один из наиболее важных коснулся ситуации на Норильской обогатительной фабрике, где 20 февраля обрушились галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения, где проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Пострадавшие — работники ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта» — подрядной организации, которая выполняла на объекте работы по укреплению несущих опор и перекрытий. По имеющейся информации, в здании ранее были обнаружены дефекты конструкции, что и вызвало необходимость проведения ремонта.

Сейчас на остановленной цепочке вкрапленных руд ведутся восстановительные работы, которые должны завершиться к 15 марта. В ближайшие дни запланирована остановка медной цепочки производства НОФ, здесь по мнению специалистов, оборудование должно быть подвергнуто форсированной модернизации, для того чтобы в дальнейшем исключить какие–либо инциденты. Президентом компании коллегам в Норильске была поставлена однозначная цель — добиться полного соответствия технических характеристик реконструируемых объектов требованиям Ростехнадзора. Для большей эффектности задуманного компания приняла решение провести собственную дополнительную экспертизу и аудит этих линий.

– Восстановительные работы на этих линиях возможны только при полной уверенности в безопасности объекта, — сказал Владимир Потанин журналистам. — Залогом того, что эта безопасность будет обеспечена, является тот факт, что мы полностью исключаем из работы аварийные участки и делаем две дополнительные ветки в обход опасного участка.

По словам Владимира Потанина, с точки зрения восстановления нормального функционирования Норильской обогатительной фабрики надёжность является доминирующим показателем, по которому руководство компании будет определять, можно ли будет эксплуатировать НОФ в дальнейшем.

«Норникель» уделяет максимальное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Компания вкладывает существенные средства в промышленную безопасность. Так, на ближайшие пять лет «Норникель» запланировал порядка 100 млрд рублей инвестиций в проекты, которые должны будут привести к повышению промышленной безопасности.