Задание на дом. Свой взгляд Татьяны Зачупейко на удаленную работу

Выбирайте сами

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о пересмотре норм удалённой работы и возможности совмещать офисную и дистанционную занятость. Закон предлагает ввести три ключевых понятия: дистанционная, временная дистанционная и комбинированная работа. Первый и второй режимы предполагают временную занятость на основании трудового договора вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Проект также предлагает разрешить работникам и работодателям самим выбирать, как подписывать трудовой договор о дистанционной работе — на бумажном носителе или с использованием электронной подписи.

По данным Росстата, в 2019 году из 67,1 миллиона занятых лишь 30 тысяч работали дистанционно на официальной основе. По данным Минтруда, в период пандемии коронавируса шесть миллионов россиян перешли на удалённую работу.

Строго по графику

Тем же законопроектом гарантируется, что заработная плата при временной дистанционной работе выплачивается в полном размере при сохранении объёма работы, указанного в трудовом договоре. В приоритетном порядке на временную удалённую работу по упрощённой схеме при наличии такой возможности предлагается переводить беременных женщин, работников, имеющих детей в возрасте до 14 лет, инвалидов, пенсионеров и ряд других категорий. Законопроект впервые вводит такое понятие, как неприкосновенность личного времени работника и право быть офлайн. Планируется ввести понятие «график взаимодействия», который определит время, когда работник должен оставаться на связи с работодателем. Иной период расценивается как время работника, которое неприкосновенно.

Ко второму чтению законодатели решили разграничить понятия удалённой и дистанционной работы. Первая аналогична по режиму и графику работе в офисе. А дистанционный труд — это фриланс, который предполагает упрощённый подход. Интересно, что ко второму чтению может быть введено требование к работникам на удалёнкеЗ уведомлять работодателя о своём местонахождении.

В правительстве поправки поддержали, но рекомендовали прописать последствия отказа сотрудника от перевода на временную дистанционную работу. В окончательной редакции документ планируется принять до конца года — с тем, чтобы он вступил в силу уже с 1 января.

Рискованная работа

По прогнозам Минтруда РФ, до 5% общего количества занятых граждан останутся работать в удалённом режиме даже после снятия всех карантинных мер — это порядка трёх миллионов человек. Переход на удалённую работу влечёт риски выгорания сотрудников, а также утечки конфиденциальной профессиональной информации. Об этом сообщила ведущий эксперт по работе с государственными органами «Ростелеком–Солар» Елена Черникова.

«Эти предпосылки ведут к двум основным типам риска, которые сопровождают переход работников в удалённый режим. Это риски непреднамеренной или умышленной утеки информации, риски, связанные с её передачей третьим лицам. Когда человек работает из дома, ему сложнее воспринимать служебную информацию как конфиденциальную», — сказала Черникова. Также, по её словам, вторым не менее важным риском является снижение эффективности работника или профессиональное выгорание.

Трудные моменты

Удалённый формат работы может привести к снижению производительности труда. Об этом заявил общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно–эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. По его мнению, работу сотрудников сложно организовать дистанционно, их мотивация и работоспособность за период самоизоляции упали. Поэтому эксперт не считает эффективным удалённый формат работы, который нужно сохранять и внедрять на постоянной основе. Тем не менее эксперт положительно оценил изменения в законодательство, регламентирующие удалённую работу сотрудников.

Порочкин напомнил, что на данный момент свыше 75% сотрудников уже вернулись к привычному рабочему ритму на своих рабочих местах. Согласно данным независимых исследований, многим сотрудникам удалённый формат работы оказался неудобен по ряду причин: отсутствие офисного оборудования, нехватка личного общения с коллегами и клиентами, отсутствие возможности сосредоточиться в домашней обстановке и разграничивать личную жизнь и работу.

Свой взгляд

– Перспективы узаконивания удалённой или комбинированной работы выглядят весьма радужно. Важно только одно: чтобы закон действительно работал. То есть свято соблюдались нормы рабочего времени и нагрузки, прежний уровень зарплаты. Татьяна Зачупейко

Корреспондент «Заполярной Правды»

Когда впервые заговорили об удалённой работе, у многих был главный вопрос: «Как?» Как вместить те обязанности, что ежедневно выполняются в офисах, в удалённый формат, как всё согласовать, не упустить и ещё много других «как»? В итоге худо–бедно всё устаканилось, работа шла, причём в некоторых компаниях — не так уж и худо: производительность не то что не упала, а даже выросла. Зато последовали жалобы «удалённых» сотрудников на то, что работа перешла практически в круглосуточный режим, звонки от коллег, шефа и партнёров могли раздаваться поздним вечером и даже ночью. Имеющие детей жаловались на трудность выполнения работы из дома: попробуй составь сложный договор, когда вокруг неприкаянно бродит ребёнок и призывно заглядывает в глаза: ну ты же дома, давай поиграем/посмотрим кино/погуляем и т. д. Интернет пестрел смешными роликами о казусах на удалёнке, когда в прямые эфиры, интернет–совещания врывались семьи сотрудников с домашними заботами и интересами.

Но нет худа без добра — права старая поговорка. Например, значительно, нет, даже так: ЗНАЧИТЕЛЬНО сократились затраты времени и финансовые расходы сотрудников на путь до работы и обратно. Особенно в крупных городах. Теперь не требовалось вставать спозаранку и ехать в метро/на автобусе/машине, чтобы занять своё место в строю. Достаточно было придвинуть к себе ноутбук и максимум – надеть рубашку/блузку и т. п., ибо «нас, ведущих, ниже пояса не показывают», как шутили в старой юмористической передаче. Актуальным это оказалось и для других профессий, где требовалось видеоприсутствие. Благодаря такому формату работы многих людей в крупных городах значительно сократился трафик, и даже улучшилась экологическая обстановка. Ещё одним следствием удалёнки эксперты называют децентрализацию деловых центров и повышение привлекательности районов. Мы снова стали находить время для семьи, гулять с детьми, домашними питомцами, кататься на велосипедах, видеть дневной свет не через окно офиса, а непосредственно на улице. Ну а работодатели — многие во всяком случае — существенно сэкономили на аренде помещений, обслуживании зданий, транспортных расходах.

Так что пока перспективы узаконивания удалённой или комбинированной работы выглядят весьма радужно. Особенно если работодатель не упорствует, чтобы сотрудник справлялся с производственными задачами исключительно дома, а не, скажем, там, в парке или на пляже. Важно только одно: чтобы закон действительно работал. То есть свято соблюдались нормы рабочего времени и нагрузки, прежний уровень зарплаты. Вот, кстати, СМИ уже сообщили о том, что планируется также возмещать расходы сотрудников на работу из дома. Правда, пока остаётся вопрос, как, например, выделять электроэнергию, потраченную в ходе работы... Но тут главное, чтобы закон позволял испрашивать траты. А уж там коллективный договор подскажет, как именно работодатель готов их компенсировать.