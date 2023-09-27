Захоронения воинов с надгробиями, стелами, обелисками и ограждениями отнесут к памятникам Великой Отечественной войны

Принятый документ вносит поправки в федеральные законы «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Министерству культуры РФ предстоит утвердить реестр памятников Великой Отечественной войны. Это позволит муниципалитетам, на чьей территории находятся такие памятники, упростить процесс ухода за ними.

О текущем ремонте достаточно будет уведомить местные органы охраны объектов культурного наследия. Историко-культурная экспертиза не понадобится, и можно будет нанять обычных рабочих. Это упростит и удешевит ремонт.

Председатель Комитета по культуре, соавтор инициативы Елена Ямпольская отметила, что закон направлен прежде всего на то, «чтобы наши муниципалитеты, на территориях которых находится большинство таких памятников, не затрачивали лишние средства — а у них этих средств нет — на то, чтобы ремонтировать эти святые для каждого жителя объекты».

Документ также предусматривает, что к памятникам Великой Отечественной войны отнесут захоронения воинов с надгробиями, стелами, обелисками и ограждениями.