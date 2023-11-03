Закачаешься

От малого до глобального

Новые конструкции — всего лишь небольшая часть большого проекта по созданию норильского променада, подчёркивают в Агентстве развития Норильска.

- Идея создания пешеходной улицы была озвучена горожанами ещё в 2019 году, — поясняет Виктория Чуланова, заместитель директора АРН по развитию городской среды. — Как раз тогда Агентство развития Норильска начало разрабатывать мастер–план города. После проводились стратегические сессии, на которых норильчане подтверждали, что им не хватает постоянно действующих пешеходных зон, а не временных, когда на праздники перекрывается, например, Ленинский проспект. В обсуждениях принимали участие приглашённые эксперты, которые уже работали на подобных проектах в других городах России, а также представители администрации, управляющих компаний, госавтоинспекции, театра, норильской епархии, коммунальных служб, местные предприниматели. Тогда было принято решение, что идеальное место для постоянного променада — это именно улица Мира.

Со слов разработчиков проекта пешеходной зоны, изменения не сильно повлияют на городскую транспортную систему, так как улица небольшая. Место выбрано очень удачно: располагается недалеко от главной улицы Норильска, рядом находится театр, площадь, которую любят горожане; также на улице Мира возведён храм, имеется площадка для активного отдыха у Молодёжного центра. Кроме того, у седьмого дома на улице Ленинградской будет возведён новый объект — Центр культуры.

И светло, и весело

- Установку пергол также предложили жители города, — продолжает Виктория Чуланова. — Это отличные навесы, под которыми можно спрятаться от солнца в полярный день, от дождя и снега в непогоду, и при этом ещё покачаться на качелях. Их в каждой конструкции четыре. По техническим характеристикам одни качели выдерживают вес до ста килограммов. Изюминка пергол — потолок, декорированный панелями, составляющими мозаику из алюминия и оргстекла, в которой читается образ обновлённой улицы Мира.

Навесы выполнены из металла, дерева и полимерных материалов. Красноярские умельцы изготовили перголы за рекордные сорок пять дней. Установка длилась весь сентябрь и октябрь. После подводили электричество и устанавливали световое оборудование. В Агентстве развития Норильска отмечают, что в производстве новых конструкций старались использовать прочные материалы, однако всё невозможно сделать антивандальным. Городские власти просят норильчан бережно относиться к новым арт-объектам.

- Признаюсь, в начале мы немного сомневались, будут ли перголы с качелями пользоваться популярностью у горожан в зимнее время, — рассказывает Алексей Яковлев, директор муниципального управления экологии и комплексного содержания территории администрации Норильска. — Но дети с удовольствием качаются, взрослые делают здесь фотографии. Кроме того, эти объекты дополнительно осветили и оживили Театральную площадь. Отмечу, что эта территория находится под круглосуточным видеонаблюдением. Данные с уличных камер поступают в систему «Безопасный город» и выводятся на мониторы Единой дежурной диспетчерской службы. Также с установкой таких интересных конструкций принято решение о круглогодичном содержании данного участка. Обеспечивать его будет управление экологии и комплексного содержания территории, которое я возглавляю. Следующим летом на Театральной площади планируется уложить новое покрытие. Наличие пергол будет учтено, демонтировать конструкции не будем.

Ещё осветим

А на самой пешеходной улице работа продолжается.

- На следующий год запланирован ремонт коллекторов на этом участке — систему опустят под землю и придадут ей современный вид, — делится Виктория Чуланова. — После этого приступим к благоустройству пешеходной зоны. Появится торгово-променадная часть, где можно будет выпить чашечку кофе, погреться, просто пообщаться. Будет установлена небольшая сцена — мы ведь знаем, что Театральная площадь — любимое место уличных музыкантов. На самой улице Мира обязательно установят большую детскую площадку с интересным дизайном, за Центром образования расположится каток, летом он будет преобразовываться в роллерную площадку. В общем, будет много иллюминации, уютных и интересных мест.

Всё лето на улице Мира красили здания в соответствии с принятым в городе Альбомом колористических решений. На нескольких фасадах уже установлена красочная иллюминация, такая же, как на въездной группе со стороны улицы Нансена. Освещение обещают включить ближе к Новому году. Продолжают приводить в порядок входные группы магазинов, расположенных в будущей пешеходной зоне, их оформят в едином стиле.