МАУ ИЦ «Норильские новости»

Закончились дорожные работы на улице Лауреатов

Закончились дорожные работы на улице Лауреатов

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Закончились дорожные работы на улице Лауреатов

Сегодня, 20 августа, запустили движение по улице Лауреатов.

Закончились дорожные работы на улице Лауреатов

В районе перекрёстка Михайличенко и Лауреатов вновь запустили движение. Маршрут 14, который сейчас ездит по улице Талнахской и Ленинградской вернётся к своему привычному направлению движения.

«Перевозчик провёл проверку безопасности перевозок, и принято решение, что движение общественного транспорта запустят с завтрашнего дня», - прокомментировал Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска.

Пока дорога открыта с заужением проезжей части, но к началу сентября её откроют полностью.я, и вскоре ее откроют на всю ширину проезжей части.

20 августа в 23:01 600
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