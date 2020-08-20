Закончились дорожные работы на улице Лауреатов

В районе перекрёстка Михайличенко и Лауреатов вновь запустили движение. Маршрут 14, который сейчас ездит по улице Талнахской и Ленинградской вернётся к своему привычному направлению движения.

«Перевозчик провёл проверку безопасности перевозок, и принято решение, что движение общественного транспорта запустят с завтрашнего дня», - прокомментировал Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска.

Пока дорога открыта с заужением проезжей части, но к началу сентября её откроют полностью.я, и вскоре ее откроют на всю ширину проезжей части.