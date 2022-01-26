Закрыта автодорога Норильск-Кайеркан

По решению ГИБДД автодорога Норильск – Кайеркан закрыта для движения всех видов автотранспорта в связи с затором.

Ситуация - на контроле. Спасатели МЧС уже выехали. Организована колонна вахтовок для вывоза людей. Просим пассажиров автобусов сохранять спокойствие!

Направлены четыре машины повышенной проходимости. Уже сейчас людей отвозят на «Надежду», первые - женщины и дети. После расчистки дороги пассажиров отправят по месту следования.