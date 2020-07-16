Заксобрание края разработает меры по оказанию необходимой помощи учреждениям здравоохранения Норильска

В адрес Законодательного собрания Красноярского края поступило письмо главы Норильска Рината Ахметчина с информацией по ухудшению эпидемиологической ситуации в городе, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В своем обращении он просит Красноярский край оказать помощь больницам Норильска специалистами, оборудованием, медикаментами, а также создать дополнительные койко-места для заболевших nCoV-2019.

В связи с обращением, в Заксобрании оперативно создана рабочая депутатская группа, которая совместно с комитетом по охране здоровья и социальной политике и комитетом по делам Севера изучит вопросы и все данные, изложенные в письме, сообщает пресс-служба Заксобрания края.

Краевой парламент во взаимодействии с правительством региона и профильными министерствами разработает меры реагирования по оказанию необходимой помощи учреждениям здравоохранения Норильска. В ближайшее время состоится расширенное заседание комитета по охране здоровья и социальной политике по вопросу распространения коронавирусной инфекции в крае с участием специалистов краевого министерства здравоохранения, представителей Роспотребнадзора, руководителей муниципалитетов и других заинтересованных сторон.