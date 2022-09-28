Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков оценил ход реновации Норильска

На итоговом совещании в администрации города Павел Волков отметил, что с его первого визита в августе прошлого года заметна чёткая динамика работ по реновации:

— Где-то подрядчики уже выполняют свои задачи, и объекты находятся в высокой степени готовности, где-то требуется дополнительное финансирование, и мы занимаемся этим вопросом. В целом динамика положительная. Надеюсь, комплексный план будет выполнен в сроки и значительно улучшит жизнь норильчан.

В числе перспективных направлений развития территории статс–секретарь назвал туризм:

— Представляя, каким будет Норильск, я оцениваю его туристическую привлекательность в девять с половиной баллов из десяти. Осталось немного поработать, чтобы сделать город красивым. Для муниципального образования, которое находится за Полярным кругом, вблизи такого прекрасного места, как плато Путорана, потенциал огромный. Не будем забывать и о проекте «Затундра». Возможности для развития туризма у территории есть.

Дмитрий Карасев, в свою очередь, подчеркнул, что для выполнения намеченных задач необходимо усердно работать:

— Прежде всего нам нужно реализовать комплексный план. Павел Михайлович с коллегами из министерства стоял у истоков его формирования, и сегодня он лично наблюдает за ходом работ. Комплексный план не должен быть закостенелым, он должен быть гибким и отвечать сегодняшним реалиям и тем, в которых будем жить завтра. При поддержке министерства и при общем желании работать мы сможем сделать город красивым, чистым, развивать здесь туризм. Благодарю коллег за активное участие в реализации наших планов.

По словам градоначальника, во время посещения здания Комплексного центра социального обслуживания населения подрядчику, выполняющему капремонт, было рекомендовано улучшить качество работ и уложиться в уже передвинутые сроки.

Что касается строительства среднеэтажного жилья, то подрядная организация уже зашла на площадку: материалы и техника привезены, ведутся демонтажные работы. Как сказал Дмитрий Карасев, задача максимум на ближайшую зиму: полностью смонтировать свайные основания, ростверки и начать сборку ограждающих конструкций.

Мероприятия по термостабилизации выполнены в полном объёме. Смонтировано всё необходимое оборудование. Специалисты ожидают наступления холодов, чтобы привести установки в действие и начать наблюдение за стабилизацией грунтов под многоквартирными домами.

В завершение встречи Павел Волков отметил роль «Норникеля» в развитии города:

— Я высоко оцениваю вклад компании в территорию в целом и сегодняшнее финансирование комплексного плана. Знаю также, что градообразующее предприятие реализует совместно с городом собственные дополнительные мероприятия по улучшению социальной инфраструктуры. Выражаясь чиновничьим языком, здесь мы видим синергию государственно-частного партнёрства, когда и компания, и власть города, и жители, объединившись на одной территории, вместе реализуют одно важное дело.