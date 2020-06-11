Зампрокурора Красноярского края проведёт приём норильчан

Александр Блошкин будет принимать в понедельник, 15 июня, в здании прокуратуры Норильска на Ленинском пр., 12, с 16.30 до 18.00.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной власти либо местного самоуправления, необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.