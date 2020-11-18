Запад нам поможет

Эксперты считают, что показательное вхождение Trafigura в большой и сложный российский проект нужно для привлечения других инвесторов, как это уже произошло в ходе продажи акций «Роснефти» в 2016 году с помощью трейдера Glencore. Совет директоров «Роснефти» одобрил продажу трейдеру Trafigura 10% в ООО «Восток Ойл», сумма сделки и условия не раскрываются, но она была предварительно одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Проект «Восток Ойл» должен объединить месторождения Ванкорского кластера - Ванкорское, Лодочное, Сузунское и Тагульское «Роснефти» с Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова на Таймыре и транспортировать добытую нефть по Севморпути с помощью танкеров.

«Роснефть» рассчитывает привлечь в «Восток Ойл» и других партнёров, в частности индийских. Речь идёт об ONGC и консорциуме Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petro Resources, которые уже владеют 49,9% в Ванкоре. Ресурсную базу проекта «Восток Ойл» «Роснефть» оценивает в 6 млрд тонн нефти, уровень добычи - более 100 млн тонн в год, инвестиций - в 8,5 трлн руб.

Также рассматриваются планы по строительству на Таймыре в рамках «Восток Ойл» завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). «Роснефть» долго боролась за комфортные налоговые условия для нефтяной части проекта и, в частности, получила льготу в виде налогового вычета для Ванкора.