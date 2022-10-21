Запланированное обновление уличных детских площадок пока далеко от завершения

Подробностями поделился заместитель директора УЖКХ по благоустройству и оперативному контролю Сергей Гарбарук: «На Ленинском проспекте, 40, планируем управиться до 25 ноября. Монтаж оборудования и установка ограждения начались. Далее нужно уложить резиновое покрытие, но сначала подрядчик высушит основание площадки, для чего установит на ней тепловой шатёр».

Идёт монтаж игрового оборудования и на ул. Талнахской, 69, 77 и 79. Заминка возникла с объектом на ул. Лауреатов, где требуется дополнительная подготовка основания площадки. Приступить к ней планируется в начале ноября.

В принципе, все площадки можно успеть отремонтировать до конца года, говорят в УЖКХ. Но в таком случае высок риск брака, так что специалисты будут оценивать каждую конкретную ситуацию. Возможно, некоторые работы закончат уже в будущем году с наступлением тепла. Сергей Гарбарук отметил, что подрядчик, взявшийся привести в порядок, уже оштрафован за срыв сроков. «Если исполнитель не выполнит свои обязательства, договоры будут расторгнуты, а на него наложат новые штрафные санкции, и ему придётся выплатить неустойку», — добавил он.