Заплатить налоги теперь можно на почте

1 декабря наступает единый срок уплаты имущественных налогов владельцами транспорта, земельных участков, квартир и жилых домов. Жители Красноярского края могут оплатить налоги в любом почтовом отделении.

Для оплаты имущественных налогов достаточно обратиться к оператору с бланком налогового уведомления и внести деньги, отмечают в «Почте России». Оказание услуги занимает не более пары минут, по факту оплаты выдаётся фискальный чек.

«Клиенты «Почты России» могут заплатить налоги и без бланка уведомления, для этого достаточно назвать оператору свой ИНН, – пояснила заместитель директора УФПС Красноярского края Елена Малышева. - Также оплатить налог можно дома при посещении почтальона, который примет оплату через мобильный почтово-кассовый терминал».

Информацию об адресе и режиме работы ближайшего почтового отделения можно узнать на сайте или в мобильном приложении «Почты России».

Жителям нашего региона доступен сервис «Почты России» «Предварительная запись». На сайте или в мобильном приложении можно заранее записаться на обслуживание в почтовое отделение, выбрать удобный день и время. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключённые к услуге.