Заполярные и нью-йоркские дизайнеры представят вторую совместную коллекцию уникальных изделий

Студенты, выпускники и преподаватели отделения декоративно-прикладного искусства Норильского колледжа искусств и Таймырского колледжа и профессиональные дизайнеры бренда Occhii (Нью-Йорк) в рамках проекта «Север» вновь объединили творческие силы для создания уникальных изделий. Этот образовательный проект реализуется Агентством развития Норильска.

Одежда, сувениры, аксессуары и функциональные предметы интерьера выполнены в традиционных прикладных техниках в сочетании с современной цифровой печатью, шелкографией, гравировкой, ручной и машинной вышивкой. Для изделий используются экологичные материалы. Бивень и кость мамонта, рог оленя, кожа и ровдуга, дополненные тканями из органического хлопка, практичным футером, стеклянным бисером и натуральным камнем.

«Это будет уже третья выставка-продажа коллаборационной коллекции, которая является практическим результатом курса «Декоративное искусство и дизайн» Академии креативных индустрий, запущенной АРН. Получилась интересная этническая сувенирная коллекция, которая рассказывает о самобытной культуре коренных этносов Таймыра современным визуальным языком, близким человеку XXI века», — отмечает Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

В обновлённой экспозиции будут представлены уже полюбившиеся норильчанам изделия из футера в новом исполнении (толстовки, худи), серия с принтами «Сады Заполярья», «Вкус Севера» и другие, а также новые сувениры ручной работы таймырских мастеров из бивня мамонта, рога оленя, коллекция украшений, вдохновлённая долганскими оберегами и серия керамических изделий для дома.

«Я вышиваю бисером. В своей работе использую разные натуральные материалы, например кожу и камни, — рассказывает художник Варвара Попова. — Участие в проекте вдохновляет на новые дизайнерские решения, помогает вплетать традиции в современность, даёт возможность обмениваться опытом с другими мастерами».

«Обучение в Академии креативных индустрий открыло для меня новые перспективы. Я могу рассказать о своей культуре и культуре других коренных малочисленных народов Таймыра ещё большему количеству людей», — отмечает мастер Валерия Аксёнова.

«Север» позволяет развивать творческий потенциал, искать нестандартные решения. Я, например, в своих работах рассказываю историю Айки — медведицы, которая жила в Норильске и считала людей своей семьёй, — делится участница проекта Анастасия Скрыпникова.

Экспозиция «Севера» вновь разместится в стенах Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского и будет работать четыре дня:

9 и 10 декабря с 18.00 до 21.00;

11 декабря с 11.00 до 22.00;

12 декабря с 11.00 до 21.00.

Вход в здание театра осуществляется при предъявлении QR-кода.