Заполярный филиал «Норникеля» в августе выполнил производственные задачи

С задачами по добыче руды предприятия Заполярного филиала справились на отлично. На руднике «Маяк» завершена реконструкция подъёмной машины скипового ствола ЦР-5. На руднике «Скалистый» выполнена замена шкивов на подъёмной машине вентиляционного ствола № 9. На «Октябрьском» выполнена замена уравновешивающего каната на северной подъёмной машине скипового ствола № 1.

Талнахская обогатительная фабрика переработала всю руду, поставленную с предприятий минерально-сырьевого комплекса. Норильская фабрика отработала с перевыполнением плана, как по объёмам переработки руды, так и по выпуску никеля и меди в концентратах.

Надеждинский металлургический завод на 101% выполнил план по выплавке никеля в файнштейне и на 123,7% - меди. Производство металлов платиновой группы в платиновом концентрате на медном заводе составило 124% к месячному плану.

Предприятия вспомогательного производства отработали потребность основных технологических линий.

На НМЗ завершена кампания по упаковке технической серы в мягкие контейнеры, в Заполярном транспортном филиале формируют судовую партию для отгрузки этого продукта потребителю в Красноярск.

В Дудинском морском порту продолжается активный завоз грузов, в том числе технологических материалов для формирования запасов различных ресурсов на период закрытия речной навигации.