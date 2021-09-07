Заполярный филиал «Норникеля» продолжает обновлять парк горной техники

Эта модель отличается от своих предшественников повышенной производительностью и современным оснащением. Кабина машины изготовлена по новейшей технологии, у ковша появились съёмные сегменты защиты лезвия (ранее были несъёмные), а трансмиссия имеет систему контроля тягового усилия. Такую же машину получит и рудник «Октябрьский».

С начала года на горные предприятия ЗФ поступила 21 единица горной техники. Всего до конца года в Норильский промышленный район будет доставлено ещё 58 машин различных видов, типов и назначений. Общая сумма, направленная на приобретение горного оборудования в этом году, — более 6 млрд руб. Для сравнения: в 2020 году горные подразделения получили 79 единиц самоходного оборудования общей стоимостью 2,7 млрд руб. Значительный рост инвестиций объясняется приобретением новейших уникальных образцов машин.

В списке закупаемой техники — самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные машины, шахтные автосамосвалы и вспомогательная техника. В этом году наибольшее количество техники получит рудник «Комсомольский» — 27 машин, «Таймырский» - 18, «Октябрьский» — 14, «Скалистый» — 13 и «Маяк» — 7.

Всё поступающее в Норильск самоходное горное оборудование изготовлено по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Приобретаемая техника произведена на заводах концернов Atlas Copco (ныне — Epiroc, Швеция), Caterpillar (США), Sandvik (Швеция), Normet (Финляндия) и др.

Всего на горных предприятиях Заполярного филиала сегодня эксплуатируются более 596 единиц различного самоходного дизельного оборудования.