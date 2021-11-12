Заполярный театр драмы готовится к Новому году. В праздники юные норильчане увидят новый спектакль «Садко»

«Каждый год в декабре вы с друзьями... приходите в театр за сказкой – весёлой, лёгкой, затейливой. А нынче мы решили подарить вам НЕБЫЛИЦЫ... Что это? Об этом всё знает автор пьесы «Садко» Женя Сташков, который, помимо того что драматург и явно поэт, ещё художник и музыкант. Возможно, он поделится своим знанием с режиссёром Тимуром Файрузовым, сценографом Фемистоклом Атмадзасом, художником по костюмам Ольгой Атмадзас, художником по свету Игорем Фоминым, хореографом Оксаной Малышевой. Но, возможно, они и сами догадаются...», — говорят в театре о премьере.

Постановщики обещают красочную и яркую сказку о приключениях Садко. Вернее, фантазию на тему давно известной сказки.

«У Жени особенный взгляд на драматургию, он, кстати, основатель первого Независимого международного конкурса НЕПРАВИЛЬНОЙ драматургии. А Тимур Файрузов давно и всерьёз работает с таким жанром, как небылицы, так что постановка обещает быть интересной и совершенно особенной», — обещают в театре.

В спектакле задействованы артисты: Евгений Нестеров, Александр Носырев, Александр Жуйков, Евгения Хитрина, Александр Герасимчев, Николай Каверин, Ярослав Сурженко, Степан Мамойкин, Галина Савина, Инесса Талашкевич, Елена Донова. Вчера прошла первая читка.

Премьера состоится 25 декабря, а затем будет идти ежедневно до 30 декабря включительно. В этот день сказку покажут трижды: в 11.00, 13.30 и 16.00. А в Новом году «Садко» можно будет увидеть, начиная со 2 января вплоть до 8-го (за исключением 7 января). 8-го также запланировано три показа: в 11.00, 13.30 и 16.00.