Заполярный театр драмы вошёл в лонг-лист «Театральной весны» в 16 номинациях

В этом году Норильск представляет два спектакля: «Иванов» и «Колчак Полярный». Напомним, недавно на представлениях норильской драмы побывали эксперты, которые высоко оценили увиденные постановки. Театр северного города эксперты назвали одним из сильнейших в регионе. Норильскую драму и Красноярский драматический театр им. Пушкина экспертная комиссия и назвала главными претендентами на награды и основными соперниками.

«Это две вершины краевого театрального процесса, театры с наиболее сильными труппами, которым подвластны серьезные задачи», – отметил театральный критик Владимир Спешков.

Норильский театр представлял на суд премьеры 80-го и 81-го театральных сезонов: «Иванов» в постановке Марата Гацалова, «Кровавая свадьба» Федерико Гарсиа Лорки, над которой работал якутский режиссер Сергей Потапов, «Игроки» Владимира Даная и «Колчак Полярный» драматурга Михаила Дурненкова в постановке главного режиссера норильского театра Анны Бабановой.

В итоге в лонг-листе фестиваля в числе 16 номинаций отмечены как сами спектакли, так и актёры, а также члены команды театра.

В номинации «Лучшая премьера в драматическом театре (большая форма)» заявлены четыре краевых спектакля, в том числе наши «Иванов» и «Колчак Полярный».

Марат Гацалов («Иванов»), Анна Бабанова («Колчак Полярный») номинированы в категории «Лучшая работа режиссера в спектакле драматического театра».

Вера Макаренко («Иванов») и Олег Головко («Колчак Полярный») посоперничают с коллегами за звание лучшего художника в спектакле драматического театра.

«Лучшее музыкальное оформление спектакля в драматическом театре»: в череде других заявлены Дмитрий Бурцев и Ната Михайлова («Иванов»), Андрей Федоськин («Колчак Полярный»).

В номинации «Лучшая работа художника по свету в драматическом театре» звучат имена Ильи Пашнина («Иванов») и Игоря Фомина («Колчак Полярный»).

Анастасия Черкасова, исполнившая роль Сары в постановке «Иванов», номинирована на «Лучшую женскую роль в драматическом спектакле (большая форма)».

Норильчане Яков Алленов (Шабельский, «Иванов») и Николай Качура (Толь, «Колчак Полярный») заявлены в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом спектакле (большая форма)».

Есть наши и в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом спектакле» – Сергей Даданов – Вальтер, «Колчак Полярный», а также «Лучшая женская роль второго плана в драматическом спектакле» – Инесса Талашкевич, сыгравшая Анну Тимиреву в «Колчаке Полярном», и Марина Журило, исполнившая роль Бабакиной в спектакле Марата Гацалова «Иванов».

Полный список номинантов и афиша фестиваля «Театральная весна – 2022» опубликованы на сайте театральная-весна.рф.