Заполярный транспортный филиал готовится к завершению зимней навигации и весеннему паводку

Затопление отметки в 8 метров в этом году ожидается 25 мая, отклонение в прогнозе составляет плюс-минус 3 дня. По данным гидрометеорологов, толщина льда на Енисее в районе Дудинки в данный момент составляет 121-132 сантиметра, что соответствует средним многолетним значениям.

Подготовка к паводку на причалах Дудинского морского порта планово началась в апреле. В первую очередь был завершён вывоз сыпучих грузов из зоны затопления ППК № 1. Сейчас идёт освобождение причалов от находящихся там грузов – их вывозят на буферные площадки, расположенные вне зоны затопления. Портовики отмечают возросшую интенсивность работы: параллельно с эвакуацией причалов идет обработка вновь прибывающих судов. Последние из них ожидаются в двадцатых числах мая.

27 апреля на ППК № 1 началась эвакуация трёх портальных кранов «Кировец» на незатопляемую отметку. Подготовительные работы включают в себя расчистку подкрановых путей и технического обслуживания самоходной косяковой тележки. Она необходима для подъёма крана «в горку» к месту стоянки. В операции задействовано больше 20 человек – рабочий персонал, электромонтеры и ИТР. Подъём одного «Кировца» занимает от часа до двух, в зависимости от погодных условий. Все работы ведутся при строжайшем соблюдении требований техники безопасности и охраны труда. Всего на ППК № 1 задействовано пять «Кировцев» – два из них пока остаются в работе. Мобильные краны Liebherr, имеющие самоходные шасси на пневмоколесном ходу и не требующие подкрановых путей, «уйдут» с причалов последними.

Зимняя навигация 2021-2022 началась 1 ноября и выдалась очень насыщенной: 81 судно и грузооборот более одного миллиона тонн. Для сравнения: в навигацию 2020-2021 годов было обработано чуть больше 800 тысяч тонн грузов, 63 судна. Такой рост вызван нормализацией ситуации после пандемии и увеличением количества грузов, необходимых для реализации крупных инвестиционных проектов «Норникеля». Помимо собственного флота «Норникеля», в этом году в Дудинский морской порт регулярно заходили суда с грузами для проекта «Восток Ойл» «Роснефти». Значительный объём составляют трубы различной номенклатуры для будущих нитей газопроводов на Таймыре. Специально для их обработки и хранения в Заполярном транспортном филиале разработали отдельный пакет услуг. Другим важным проектом зимней навигации стала разгрузка теплообменников для «Серной программы» «Норникеля». Под эту задачу задействовали два причала первого комплекса, что сказалось на работе Заполярного транспортного филиала в части приёма и размещения прибывающих судов с другими грузами. Также филиал осуществлял поддержание задействованных причалов в рабочем состоянии (вывоз снега, расчистка путей и так далее). Выгрузка и транспортировка крупногабаритного груза производилась силами подрядчика.

Знаковым событием не только для филиала, но и для всего Северного морского пути стала проводка судна по Енисею атомным ледоколом «Сибирь». Это первый в серии и один из двух самых крупных атомных ледоколов в мире. Универсальный двухосадочный ледокол проекта 22220 рассчитан на преодоление льда толщиной до трёх метров со скоростью 1,5–2 узла. Он способен работать как в морских льдах, так и на мелководных участках рек. Согласно долгосрочному соглашению «Норникеля» и «Росатома», судно будет эксплуатироваться компанией на Северном морском пути для обеспечения перевозок. В целом на 2022 год запланировано увеличение грузооборота на 1,1 млн тонн по сравнению с 2021 годом: с 3,2 млн тонн до 4,3 млн тонн.