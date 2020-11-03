МАУ ИЦ «Норильские новости»

Заполярный транспортный филиал «Норникеля» обновляет парк портовых кранов

Заполярный транспортный филиал «Норникеля» обновляет парк портовых кранов

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Заполярный транспортный филиал «Норникеля» обновляет парк портовых кранов

На обновление «Норникель» направит четыре миллиарда рублей.

Заполярный транспортный филиал «Норникеля» обновляет парк портовых крановЗаполярный транспортный филиал «Норникеля» обновляет парк портовых кранов

В порт уже поступило два новых крана LHM-420 австрийского производства, грузоподъёмность которых 124 тонны. В течение двух месяцев будет проходить их сборка. В конце ноября ожидается поступление нового портального крана Liebherr LPS-180 грузоподъемностью 64 т.

- Всего планируется закупить десять новых мобильных кранов до конца 2021 года. Шесть из них уже находятся в Заполярном транспортном филиале. В частности, два крана введены в эксплуатацию, два смонтированы и находятся в стадии оформления разрешительной документации, ещё два — ожидают монтажа. На обновление мобильных портовых кранов «Норникель» направил около четырёх миллиардов рублей, — сообщил директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексей Новаков.

Всего в морском порту «Норникеля» 13 мобильных кранов австрийского производства, а также 43 портальных, среди которых есть и отечественные модели «Кировец» и «Зубр».

Фото из открытых источников
3 ноября в 14:06 90
Норникель
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