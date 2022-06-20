Заполярный транспортный филиал «Норникеля» увеличит грузооборот на треть

Подведены итоги зимней навигации. С ноября 2021 года по конец мая 2022 года порт Дудинка обработал 81 судно и более 1 млн т грузов. Это на треть больше, чем годом ранее. Рост объемов связан с реализацией «Норникелем» крупных проектов.

В период летней навигации порт планирует обработать более 2 млн т грузов. А годовой грузооборот по плану должен превысить 4 млн т против 3 млн т в прошлом году.

Чтобы справиться с увеличением грузопотока, была проведена большая подготовительная работа: закуплена дополнительная техника, подготовлены причалы и буферные площадки для промежуточного хранения грузов, поступающих для реализации инвестиционных программ «Норникеля».

Для более эффективной работы в филиале стартовала масштабная программа обновления оборудования. В планах: за семь лет заменить 35 портальных кранов, из них 14 уже законтрактованы. Первые два поступят в Заполярный транспортный филиал «Норникеля» в ноябре этого года и январе 2023–го. Кроме того, закуплена и в ближайшее время поступит в порт новая техника.