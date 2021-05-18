Заполярный транспортный филиал «Норникеля» готовится к завершению зимней морской навигации и началу паводкового периода

Зимняя навигация началась 1 ноября прошлого года и, по прогнозу, продолжится до 23 мая нынешнего года. С начала навигации в Дудинском морском порту обработано 57 судов морского ледового класса. Они перевезли более 751 тыс. т различных грузов. В частности, в Дудинку доставлено более 393 тыс. т груза и отправлено более 357 тыс. т. Для сравнения, объем грузооборота зимней навигации 2019-2020 составил около 777 тыс. т.

До начала межнавигационной паузы, которая длится около месяца, портовикам предстоит обработать ещё как минимум шесть морских судов, которые, по предварительным данным, доставят в Дудинку около 39 тысяч тонн груза и увезут 18641 тонну.

Морской порт Дудинки - единственный в мире порт, причалы которого планово затапливаются паводковыми водами каждую весну. Портовики работают в таких условиях не первый год, они научились прогнозировать приближение паводка и заблаговременно готовиться к нему.

Задолго до начала поступления талой воды на причалы все инженерно-технические сооружения и имущество филиала эвакуируют. С причалов уже вывезены портальные краны «Кировец», транспортировать планируется и ранее складированные грузы. В последнюю очередь, для сокращения межнавигационной паузы, на незатапливаемые отметки направят мобильные краны Liebherr, обеспечивающие работу порта вплоть до поступления воды на причалы.

На время паводка все погрузочно-разгрузочные работы на затапливаемой части причалов прекращаются. После ледохода причальная инфраструктура порта восстанавливается от его последствий. Штаб по подготовке к летней навигации ежегодно определяет точные объёмы восстановительных работ и намечает сроки их выполнения. Параллельно на причалах высокой воды в обычном режиме обрабатываются речные суда. Обработка морских судов производится в рейдовых условиях с помощью плавкрана и барж.

По предварительному прогнозу специалистов-гидрологов, затопление морских причалов с отметкой 8 метров в Дудинке ожидается 22-24 мая. Ледоход в этом году, предположительно, пройдёт 4-7 июня.